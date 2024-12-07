洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
积分“穿针”，网格“引线”，岳村社区织密“幸福网”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.22 08:31
市民在“共享菜园”休闲

　　“打扫卫生‘赚’到一顿火锅，周末孩子们回来，俺们得出去撮一顿儿！”18日上午，在老城区翠云峰街道岳村社区积分超市，居民刘俊峰拿着刚兑换的火锅代金券，笑得合不拢嘴。超市兑换区里，从家电维修券、家政服务券到餐饮券，琳琅满目的“兑换品”记录着社区居民的“善行积分”。

　　为破解影响基层治理效能的难点堵点，充分发挥网格在基层治理中“最小单元”的作用，老城区让“小网格”释放“大能量”，持续提升基层社会治理效能。

　　今年年初，岳村社区被分成7个网格，推出“网格+积分”管理模式，通过基础分、任务分、评议分、奖励分四维考核，让居民参与社区事务“看得见、算得清、有回报”。在社区党群服务中心的电子大屏上，实时滚动的积分排行榜引得许多居民驻足细看，有人“本月垃圾分类督导积15分”，有人“调解纠纷积20分”……这些积分背后，是社区治理的生动实践。

　　“过去办事自己跑，现在群里喊一嘴就行了！”网格员小李展示着手机里的报修信息：上午9时03分，3号网格独居老人王奶奶反映水管漏水；9时18分，维修队已上门处理完毕。这样的“15分钟响应圈”，是依托“社区党委—网格党支部—楼栋党小组”三级联动机制实现的。

　　“网格+积分”不仅提升岳村社区治理效能，还助力集体经济不断壮大。

　　2020年，岳村社区把闲置土地进行划分，打造为“生态农庄”，配套水电、农具屋和石板路，通过全托管、半托管和自主管理三种服务模式，为市民带来农耕、休闲娱乐等多元体验。

　　如今，邙山脚下的190块“共享菜园”成为近郊网红打卡地，这里藏着网格化管理的另一个妙招。

　　每块菜园都被纳入网格服务范围，水电维修、技术指导随叫随到。技术员小刘的巡查记录本上记录得密密麻麻：“7号菜园自动灌溉系统检修”“22号菜园有机肥配送”……

　　“生态园服务太贴心了，平时没空来，网格员会帮忙照看菜地。”“生态农庄”业主王女士点赞道，“我在市区上班，网格员每周都会发菜苗生长视频。”

　　在岳村，基层治理的创新实践处处透着“烟火气”，积分换火锅的实惠，网格员代买药品的温情，菜园里扫码报修的便捷……这些鲜活的细节，正是“共建共治共享”的生动注脚。正如岳村社区党委书记岳超所说：“用积分‘穿针’，用网格‘引线’，这‘幸福网’就越织越密实。”（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 石智卫 于婷 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
    		•
    		 
