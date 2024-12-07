让校外托管不负所“托”

场地面积不小于80平方米，学生就餐食品要单独留样，一次性收费不超过3个月……我市出台《校外托管机构管理办法(试行)》，规范校外托管机构的消防、健康、收费等问题，让家长托管更安心。

校外托管机构俗称“小饭桌”。面对孩子的午餐，以及下午三四点放学后家长下班前的“管理真空期”，许多上班族选择了“小饭桌”。相比学校课后延时服务，校外托管机构服务内容更加多样、时间也更灵活，孩子既有饭吃、有人看，又能睡睡午觉、写写作业、学点才艺，因此即便学校普遍推出了课后延时服务，校外托管机构仍有市场。数据显示，我市共有义务教育阶段学校上千所，在校生约91万人，托举起一个规模可观的校外托管市场。

“小饭桌”虽小，却牵动着一个个家庭的心。把孩子托付给校外托管机构，是否就能“高枕无忧”？从洛阳网“百姓呼声”平台帖子来看，恐难尽如人意。比如，有的午晚托班直接设置在居民楼内，有安全隐患；有的午托班无证经营，不少孩子在地下车库乱跑；有的暗中违规开展学科类培训……面对种种乱象，亟待有关部门加强监管，真正让校外托管不负所“托”。

校外托管不能“脱管”。此次出台的管理办法，设置了登记注册、午休房间人均2.5平方米等准入门槛，对安全管理、服务收费等也有细化和量化管理，特别是实行白名单动态管理，为家长优先选择正规校外托管机构提供了精准参考，有利于推动校外托管服务“托得安、管得好”。

校外托管一头连着家长期盼，一头连着服务消费，既是民生，也是发展，社会乐见这一行业健康发展、行稳致远，但前提是合规经营、管理安全。各相关部门要携手合作，落实落细管理办法，加强全链条监管，推动“小饭桌”阳光化、规范化发展。(洛平)