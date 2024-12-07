餐饮市场持续升温 洛阳暑期消费“火”在舌尖上

“没想到天这么热，喝汤的人还这么多！”昨日早上，在老城区十字街附近的一家汤馆，来自常州的游客周明被辣得直吸溜，却依然停不下筷子，“热汤配上这辣椒油，才够爽！”

暑期，洛阳迎来大量游客，本地餐饮市场持续升温，各色小吃、主题餐饮成为消费热点。

“面筋卷饼、炒凉粉、浆面条……每一样都想尝尝。”来自杭州的游客张靓身着汉服，正忙着与满桌美食合影留念。

作为洛阳重要的商业街区，十字街地处西大街、东大街、南大街和兴华街交会处，汇聚了200多种特色小吃，日均客流量超1万人次，节假日超3万人次。

随着“洛阳味道”品牌不断打响，创意美食持续吸引远方来客。21日中午，嵩县陆浑旅游度假村餐厅座无虚席，不少游客专程前来品尝“全鱼宴”。

“‘菌汤狮子头’完全刷新了我对淡水鱼的认知，河鲜居然能吃出海鲜的层次感。”广东游客王明赞叹道。从“白芍双脆”到“青椒鱼腩”，从“菌汤狮子头”到“煎封鱼排”……厨师通过烧、炸、蒸、煮、炖等多种技法，将一条一二十公斤的大鱼烹制成10余道色香味形俱佳的菜肴，令人叹为观止。

如今，越来越多消费者不再只满足于饱腹，更追求独特、多元的用餐体验，沉浸式文化主题餐秀正成为文旅消费新亮点。

“晚上7点开餐，我们下午4点多就来做妆造了，这种帝王宴饮的仪式感一定要拉满。”在洛阳水席园，来自北京的游客王婉婷盛装赴宴后，在朋友圈写道：“在这里，美食是流动的历史，餐厅是沉浸的剧场，用餐是穿越的旅程……每一口都咀嚼着文化的厚度，每一步都踏响时空的回音。”

该店店长郭春利表示：“开业以来我们日均接待游客近500人次，150个餐位需要预约，外地游客占九成，营收同比增长200%。”

餐饮消费热度不减的同时，“夜间经济”也成为暑期消费的关键词。在西工区小街天府内，近10个行李箱格外显眼。“这些都是刚下飞机或高铁直接拖着行李来吃饭的游客。”该店负责人介绍，自7月下旬以来，客流量增长显著，“每天都能遇到一二十桌外地游客直接带着行李来用餐”。

餐饮消费是服务消费的重要组成部分。随着提振消费专项行动深入实施，培育服务消费新的增长点，正成为促进消费、扩大内需的重要引擎。

今年暑期，面对个性化、多元化的消费趋势，我市积极推出夏季啤酒节、露营烧烤节、地方鱼宴大赛、洛阳汤类大比拼等系列活动，鼓励开设“夜汤”、涮牛肚等“深夜食堂”，支持“栾川味道”“洛宁风味”等特色美食推广，推动商文旅深度融合。同时，探索“餐饮进公园、博物馆、体育馆、演出场所”等跨业态融合模式，以场景创新为暑期消费注入新动能。

后续，我市还将通过线上线下联动，持续开展系列美食消费活动，不断提升餐饮质量与服务能级，进一步激发市场活力，推动餐饮业高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻）