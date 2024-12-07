运营机制改革推动洛阳各博物馆迈向“文创3.0”时代

正值暑期，洛阳各大博物馆人气爆棚，随之而来的是特色文创产品的持续热销。我市积极探索“博物馆+运营公司”机制改革，各运营公司充分挖掘自身潜能，针对年轻化消费、情绪消费等新趋势，引入高水平创意团队，推出高品质文创产品，把游客流量转化为消费增量。

游客选购文创产品

现场：单价近百元的盲盒，游客排队购买

近日，在汉魏洛阳故城遗址博物馆的文创店内，来自郑州的大学生李萌杰、王淼等6人正排队结账。随后，他们迫不及待打开文创盲盒，一探究竟。

李萌杰和王淼开出了两样做工精致的文创手办，对其爱不释手。“特喜欢这种充满惊喜的文创盲盒，虽然单价接近百元，但是物有所值。”李萌杰说，他和伙伴们打算去龙门石窟和白马寺转转，再给亲戚朋友买一些好玩的东西。

瞄准消费热点，将文物活化成文创产品，让历史变得可触摸可带走，这样的消费案例，每天都在洛阳各大博物馆上演。

在二里头夏都遗址博物馆，正在进行的“点石成金”特展持续吸引游客瞩目。展厅门前，从绿松石金鹿、鱼尾格里芬铜腰带、帝王狩猎纹鎏金银盘等明星文物中汲取设计灵感，创作出的冰箱贴、磁吸徽章、明信片、包包和打卡手册等热销文创品，吸引着游客的目光。

该博物馆的“反差萌担当”——距今4000多年的微雕骨猴，如今也有了放大版的平替文创品。因为表情颇具网络流行的“i人(指性格内向的人)气质”，文创骨猴一经问世便受到年轻游客追捧，成为“洛阳礼物”文创店近期的爆款。