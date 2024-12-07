发挥人大制度优势 服务保障中心大局

近日，市人大常委会主任李保国深入我市各县区，围绕全市人大在贯彻落实人民代表大会制度“五个显著政治优势”中存在的管理体制机制等问题进行专题调研。

近日，市人大常委会主任李保国深入我市各县区，围绕全市人大在贯彻落实人民代表大会制度“五个显著政治优势”中存在的管理体制机制等问题进行专题调研。

李保国一行分别在各县区召开座谈会，与当地人大系统工作人员深入交流，详细了解组织建设、管理体制、人员配备等方面的实际情况，认真听取有关人员意见建议，共商改进提升之策，着力解决当前人大工作中存在的关键问题，为更好推动人大工作高质量发展、服务保障中心大局夯实基础、凝聚力量。

李保国在座谈中强调，人民代表大会制度是我国的根本政治制度。“五个显著政治优势”是其优越性的集中体现，“四个方面重要作用”是地方人大履职的重要方向。要始终坚持党对人大工作的领导，严格落实请示报告制度，紧紧围绕市委中心大局，充分发挥人大职能优势，以扎实工作成效推动市委决策部署落地见效，推动制度优势更好转化为治理效能。要围绕贯彻落实人民代表大会制度“五个显著政治优势”“四个方面重要作用”，深入查找管理体制机制中存在的问题，不断加强和改进人大工作，推动人大各项工作不断迈上新台阶。要依法依规破解当前县区人大、乡镇(街道)人大(工委)存在的突出问题，严格落实法律法规和政策要求，进一步规范机构设置、加强人员配备，有效提升人大干部队伍年轻化、专业化水平，推动“一人一委”“专职不专干”等问题有效解决。要按照“四个机关”建设定位要求，大力加强自身建设，不断强化各级人大工作联动，推进全市人大工作规范化、制度化、专业化建设，促进整体质效持续提升，以人大工作高质量发展更好服务保障中心大局。 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)