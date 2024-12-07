洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

发挥人大制度优势 服务保障中心大局
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.22 08:12
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，市人大常委会主任李保国深入我市各县区，围绕全市人大在贯彻落实人民代表大会制度“五个显著政治优势”中存在的管理体制机制等问题进行专题调研。

　　李保国一行分别在各县区召开座谈会，与当地人大系统工作人员深入交流，详细了解组织建设、管理体制、人员配备等方面的实际情况，认真听取有关人员意见建议，共商改进提升之策，着力解决当前人大工作中存在的关键问题，为更好推动人大工作高质量发展、服务保障中心大局夯实基础、凝聚力量。

　　李保国在座谈中强调，人民代表大会制度是我国的根本政治制度。“五个显著政治优势”是其优越性的集中体现，“四个方面重要作用”是地方人大履职的重要方向。要始终坚持党对人大工作的领导，严格落实请示报告制度，紧紧围绕市委中心大局，充分发挥人大职能优势，以扎实工作成效推动市委决策部署落地见效，推动制度优势更好转化为治理效能。要围绕贯彻落实人民代表大会制度“五个显著政治优势”“四个方面重要作用”，深入查找管理体制机制中存在的问题，不断加强和改进人大工作，推动人大各项工作不断迈上新台阶。要依法依规破解当前县区人大、乡镇(街道)人大(工委)存在的突出问题，严格落实法律法规和政策要求，进一步规范机构设置、加强人员配备，有效提升人大干部队伍年轻化、专业化水平，推动“一人一委”“专职不专干”等问题有效解决。要按照“四个机关”建设定位要求，大力加强自身建设，不断强化各级人大工作联动，推进全市人大工作规范化、制度化、专业化建设，促进整体质效持续提升，以人大工作高质量发展更好服务保障中心大局。 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    从患者到医生：他的过敏性鼻炎“突围战”
    从患者到医生：他的过敏性鼻炎“突围战”
    从患者到医生：他的过敏性鼻炎“突围战”
        北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区的诊室里，景朝丽医生正为患者把脉。
  • ·喝水如吞刀、洗脸似受刑，六旬翁六年三叉神经痛被洛阳医生“解锁”
  • ·警惕“低压高”！中青年需关注舒张期高血压
  • ·64斤的她卧床三年求医无门！洛阳医生显微镜下手术，助重生！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 全力推动重大交通基础设施项目建...
  • 江凌与国铁集团郑州局董事长贺湘...
  • 即日起，洛阳这些公交线路临时调整
  • 建设加速！宁德时代洛阳基地四期...
  • 洛阳4所高中入选第三批河南省特色...
  • 24米！“洛阳创新”再创“世界之最”
  • 提醒！非洛阳户籍人员办理旅游年...
  • 即日起，洛阳寄往京津冀快递安检升级
  • 洛阳：串联多元消费场景 “小票根...
  • 洛阳公共机构首个合同能源管理节...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    汝阳东堡村稻田小...
    洛YOUNG夏日 沉浸狂欢
    宁德时代洛阳基地...
    古都潮玩法 洛YOUN...
    洛阳头条
    2025石窟寺保护国...
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
    全国生态日 | 数说...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605