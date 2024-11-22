21日，洛阳市2025年高考毕业生座谈会举行，市长张玉杰出席座谈会并勉励广大青少年学生要牢记党的教诲，厚植家国情怀，涵养进取品格，心系家乡发展，为实现中华民族伟大复兴中国梦奉献青春力量、创造精彩人生。

张玉杰在高考毕业生座谈会上向青少年学生提出殷切期望

感恩时代拼搏奋斗创造精彩人生

饮水思源不忘故土鼎力回报家乡

洛一高图书馆阅览室内，书香四溢、环境温馨。在轻松的氛围中，毕业生代表宋浩然、麻佳乐、张馨允、孙雨欣、吴佳琪畅谈校园生活的成长与收获；校长代表李胜伟、闫国乐、李宁、王钰、付耙牯阐述教育改革与校家社协同育人的理念成果；教师代表陈利峰、邹学礼、李娟、徐岩、徐婷婷分享学科竞赛指导与素质教育实践的心得感悟。大家敞开心扉、畅所欲言，就进一步推动全市教育事业高质量发展提出一系列建设性意见建议。

张玉杰代表市委市政府向即将踏入大学校园的毕业生们表示衷心的祝贺，向辛勤耕耘在教育事业一线的老师们表示诚挚的感谢。张玉杰指出，当代青少年生逢盛世、肩负重任，要永怀感恩之心，不忘祖国培养之恩、不忘父母哺育之情、不忘师长教诲之德，进一步坚定理想信念、凝聚思想共识，让美好青春在感恩奋进中绽放绚丽光彩。要永怀报国之志，将个人理想融入国家发展大局，健全人格、丰富思想、强健体魄，努力成长为可堪大用、能担重任的栋梁之材，在推进强国建设、民族复兴伟业中彰显青春风采。要永怀桑梓之情，无论未来身在何方，都要心系故土，情牵家乡，时刻关注家乡发展变化，积极宣传家乡良好形象，踊跃为家乡发展建言献策，为现代化洛阳建设贡献更多青春力量。洛阳将一如既往地关心支持教育事业发展，持续深化教育改革，着力改善办学条件，进一步营造尊师重教浓厚氛围，为青少年学生成才成长创造良好环境。

任丽君参加。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)