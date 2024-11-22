洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
市委召开专题会议 研究汉魏故城片区交通组织优化、城市更新重点项目设计方案深化工作
来源: 洛阳网 2025.08.21 23:00
市委召开专题会议
研究汉魏故城片区交通组织优化、城市更新重点项目设计方案深化工作
江凌主持 张玉杰、孙延文参加

　　21日，市委召开专题会议，研究汉魏故城片区交通组织优化、城市更新重点项目设计方案深化工作。市委书记江凌主持会议，市长张玉杰、市政协主席孙延文参加会议。

　　针对市民游客反映的汉魏故城片区交通组织存在路网承载能力不足、出租车和网约车流量过大、人车混行矛盾突出等问题，市委市政府坚持问题导向和目标导向相结合，近期对该片区交通组织工作进行了深入调研分析。会议听取了汉魏故城片区交通组织提升方案汇报。会议指出，要把汉魏故城片区作为整体景区进行统筹考虑，多措并举改善通行秩序，构建外围以快行为主、内部以慢行为主的交通体系。要深化外围交通组织研究，加大路网设施改造力度，有序提升白佃路、白石路通行效率，谋划打通白马寺周边区域交通环线，提升片区路网综合承载能力。要加强分时段交通管控，根据机动车车辆类型采取针对性限行措施，加强共享电动车停车秩序管理，有效缓解人车混行带来的拥堵。要优化片区内部微公交运营环线，加密运营班次、科学设置站点，有效串联停车场、白马寺、汉魏洛阳故城遗址博物馆等节点。要完善白马寺线上预约系统，利用大数据技术加强研判分析，提前做好高峰期交通组织和引导，优化寺内动线设计，有效提升参观体验感。

　　会议听取了城市更新重点项目设计方案优化提升情况汇报，围绕隋唐洛阳城宫城区及周边区域的九都路下穿城市阳台段、中州路下穿宫城区段及宫城区路网格局等项目逐一作了深入研究和论证。会议指出，要进一步深化认识，充分认识优化交通组织对隋唐洛阳城遗址保护展示利用工作的重要意义，既看到定鼎路等现状路网对宫城区完整性的分割影响，又看到日常通勤与文旅需求叠加带来的压力，坚持一体规划、分期分批实施，有效保护展示宫城区格局和中轴线完整性，为提升洛阳古都辨识度、发展新文旅产业提供保障。要进一步强化系统思维，统筹快行和慢行需求、文旅和交通功能、骨干道路和内部支路体系，充分考虑群众日常出行和跨河、跨铁路交通需求，深化区域路网等级和断面标准研究，着力提升城市通行能力。要进一步抢抓政策机遇，提升设计水平，加强项目策划，科学安排时序，扎实做好施工保通方案，真正把事关全局的民生工程办实办好。

　　王军、潘开名、陈功、李新红等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
    		•
    		 
    		•
