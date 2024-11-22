洛阳还要热多久？答案来了！

这两天，闷热昼夜难消，网友纷纷调侃“四伏天来了”，话题#三伏天结束了又好像没结束#也冲上了热搜。

很多人关心，洛阳天气还要热多久？

好消息来了。最新预报显示，从24日(周日)开始，随着副热带高压减弱，河南全省大部将迎来阵雨、雷阵雨，高温范围将快速缩减。届时，除河南省东部、南部局部仍有37℃以上高温外，大部分地区将退出“高温圈”，最高气温回落至30℃左右。

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受副高和中低层切变线及地面弱冷空气影响，洛阳市多阵雨、雷阵雨天气。23日至24日有一次较明显降水过程。

具体天气预报如下：

今天夜里：多云间阴天，局地有阵雨、雷阵雨。

22日(周五)：多云间阴天，部分地区有阵雨、雷阵雨，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温23℃～36℃。

23日(周六)：多云到阴天转阵雨、雷阵雨，局地大雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温24℃～34℃。

24日(周日)：阴天间多云，有阵雨、雷阵雨，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温23℃～29℃。

25日(周一)：多云间阴天，部分地区有阵雨、雷阵雨，气温21℃～30℃。

26日(周二)：多云，局地有阵雨、雷阵雨，气温23℃～31℃。

27日(周三)：晴天到多云，局地有阵雨、雷阵雨，气温23℃～35℃。

28日(周四)：晴天间多云，气温24℃～34℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）