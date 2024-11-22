2025石窟寺保护国际论坛在洛闭幕

21日，为期3天的2025石窟寺保护国际论坛在洛阳闭幕。

21日，为期3天的2025石窟寺保护国际论坛在洛阳闭幕。

河南省文物局副局长张慧明为论坛作学术总结，龙门石窟研究院党委书记余杰主持闭幕式。

本届论坛深入贯彻习近平总书记关于加强历史文化遗产保护传承的重要论述，以“石窟寺保护、传承与传播”为主题，举行了石窟寺保护理念与实践、石窟寺考古研究与价值阐释、石窟寺保护管理与可持续发展三大专题报告，以及中国古迹遗址保护协会石窟石刻专业委员会年会、青年论坛等活动。其间，来自国内外石窟石刻领域的专家学者，聚焦石窟寺保护的前沿技术、国际合作与可持续发展等内容，共享前沿见解、共商保护大计，为石窟寺保护建言献策。

石窟寺是世界文化遗产的重要类型之一，石窟寺保护是一项长期而艰巨的任务。2025石窟寺保护国际论坛搭建了世界石窟石刻领域交流互鉴的桥梁，科学探讨了石窟寺保护的新路径、新技术和新方法，为加强世界各地高水平、多领域、深层次交流合作奠定了基础。与会专家学者纷纷表示，将聚焦石窟寺保护重点难点，持续加大科技创新攻关力度，不断挖掘丰富石窟寺文化内涵，为石窟寺永续保存和更好传承贡献更多智慧和力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 赵晨熹)