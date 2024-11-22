2025中国古迹遗址保护协会石窟石刻专业委员会年会在洛举行

8月21日，2025中国古迹遗址保护协会石窟石刻专业委员会年会在洛阳举行。

会议总结过去一年各地石窟寺在石窟管理、保护工程、考古研究、学术出版及国际交流等方面取得的显著成绩，展示了新时代石窟石刻保护利用事业的新成就，并就下一步推动石窟寺保护研究、人才培养与国际合作进行规划。

石窟石刻专业委员会是中国古迹遗址保护协会成立的首个专业委员会，致力于服务文物保护大局，围绕石窟石刻文化遗产的保护、研究和管理工作，其秘书处设在龙门石窟研究院，理事成员由全国各石窟保护管理机构的负责人、相关高校及科研院所的专家学者组成。

中国文化遗产研究院副院长、中国古迹遗址保护协会石窟石刻专业委员会主任李黎，龙门石窟研究院党委书记、中国古迹遗址保护协会石窟石刻专业委员会常务副主任余杰等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）