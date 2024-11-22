抢抓检修“黄金期” 守护铁路“动脉”安全

火花飞溅，人影穿梭。近日，在洛阳市偃师区首阳山站场，200余名工人与时间赛跑，抢抓线路检修“黄金期”，顺利完成施工作业任务。
本次施工中，中国铁路郑州局集团有限公司洛阳供电段、巩义车间与中铁五局紧密联动，精准利用短暂天窗期完成侧线锚段改造更新任务。面对今夏持续高温，段内科学排班并配发防暑“清凉包”，全力保障一线作业安全。
