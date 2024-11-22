洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.21 15:41
市委理论学习中心组举行集体学习(扩大)会
江凌主持 曾垂瑞作专题辅导报告
张玉杰、李保国、孙延文、王森出席

　　20日，市委理论学习中心组举行集体学习(扩大)会，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，认真落实《党委(党组)落实统战工作责任制规定》要求，以专题辅导报告、集体研讨交流相结合的方式，进一步增强领导干部贯彻落实统战工作主体责任的政治自觉、思想自觉和行动自觉，提升做好新时代统战工作的能力，推动全市统战工作高质量发展。

　　市委书记江凌主持并讲话，省委统战部常务副部长曾垂瑞应邀作专题辅导报告，张玉杰、李保国、孙延文、王森等出席会议。

　　此次市委理论学习中心组集体学习(扩大)会分两个阶段举行。在第一阶段，曾垂瑞围绕落实统战工作责任制，从“深刻认识党中央制定《规定》的重大意义”“准确把握《规定》主要精神实质”“抓好《规定》贯彻落实”三个方面作专题辅导报告。在第二阶段，韩治群、陈功、杨劭春、王国辉、仝宇鹏紧密结合思想和工作实际，围绕如何落实统战工作责任制，选取“小切口”作了交流发言。

　　江凌指出，市级领导干部要深刻认识新时代统战工作的重要性，深学细悟习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，自觉扛牢统战工作政治责任，落实好市委统战工作责任清单和市委领导班子成员统战工作职责清单有关要求，推动统战工作与业务工作共融互促，确保统战工作责任制落实落细。要深刻领会做好新时代统战工作的本质要求，坚持大团结大联合的主题，正确处理一致性和多样性的关系，多做强信心、聚民心、暖人心、筑同心的工作，把党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士等更好地团结在党的周围。要立足洛阳实际，找准工作抓手，统筹抓好各项重点任务落实，持续加强思想政治引领，推动民营经济不断发展壮大，扎实推进宗教中国化，进一步做好新时代党的民族工作，高质量做好网络统战工作，更加广泛地凝聚人心、汇聚力量。要改进工作策略，带头在准确把握“四个关系”的基础上，进一步找准改进统战工作的着力点，求同存异、聚同化异，持续抓好分管领域思想引领、组织建设、党外代表人士培养等工作，更加注重灵活采取策略，善于在斗争中争取团结，不断提高统战工作水平。

　　市委理论学习中心组成员，市直有关单位主要负责同志等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
    从患者到医生：他的过敏性鼻炎"突围战"
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
