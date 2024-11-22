洛浦公园服务中心：公园内禁止在树木上吊挂吊床

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛浦公园内可以使用吊床吗？

市城市管理局回复：洛浦公园服务中心管理范围为北堤洛阳桥至凌波桥堤上区域、南堤洛阳桥至西苑桥堤上区域(含洛阳桥至牡丹桥堤下情人岛区域)。根据《洛阳市公园和广场管理条例》第二十四条规定，在公园和广场管理范围内禁止在树木、建筑物、构筑物、标志标牌、雕塑、景石上攀爬、喷涂、刻画、吊挂、张贴等破坏景观的行为，故目前园区管理范围内不能满足游客设置吊床的需要。洛浦公园北堤范围内建设有多处休闲广场及各类健身场地，游客可结合自身需要入园游憩赏玩。

