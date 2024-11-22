涧西区将新建、改造两个少儿阅读场所

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：涧西区能否多建几个少儿图书馆？

市文化广电和旅游局回复：原七里河分馆因场地不符合安全要求被关闭，为满足少儿阅读需求，我们将涧西区长春路书房改设为少儿专题书房进行开放服务。此外，正在对城市区河洛书苑城市书房的图书进行流转更换，增加每个书房少儿图书册数不低于40%，更好的方便市民读者就近借阅少儿类图书。与此同时，我们经过实地调研并结合实际情况，计划在洛阳市青少年活动中心院内建设少儿分馆，目前装修工作正在推进，尽早建成对外开放，期待早日与小读者见面。

