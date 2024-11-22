西工区城市管理局：对美团等四家共享单车公司下达改正通知

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：西工区凯旋路和体育场路口共享单车占道现象严重，希望有个部门加强管理。

西工区回复：2025年8月16日晚，西工区城管局执法大队，组织执法人员对西工小街南门周边乱停乱放的共享单车进行治理，对美团、哈啰、青桔、牡丹四家共享单车公司现场下达责令改正通知书，今后将加强巡查，及时治理。

