洛阳发布地质灾害黄色预警 涉及孟津、新安、洛宁

●镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：孟津区、新安县、洛宁县(3个县区，9个乡镇)。 1.孟津区：横水镇、常袋镇、小浪底镇 2.新安县：青要山镇、北冶镇、石井镇 3.洛宁县：河底镇、小界乡、东宋镇 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）