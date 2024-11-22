洛阳发布地质灾害黄色预警 涉及孟津、新安、洛宁

21日上午，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，21日8时至20时，孟津区局部、新安县局部、洛宁县局部为地质灾害黄色预警地区，发生地质灾害的可能性较大，需注意防范。
●镇(乡)地质灾害气象风险预警
黄色预警区域：孟津区、新安县、洛宁县(3个县区，9个乡镇)。
1.孟津区：横水镇、常袋镇、小浪底镇
2.新安县：青要山镇、北冶镇、石井镇
3.洛宁县：河底镇、小界乡、东宋镇
（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）
