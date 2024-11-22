洛阳召开城市更新融资政策培训会

昨日，我市召开城市更新融资政策培训会，深入贯彻全市城市提质工作会议部署要求，邀请相关行业专家就当前城市更新融资政策进行系统解读与实操指导，进一步推动我市城市更新重点项目打破资金瓶颈、尽快落地实施。

培训会上，来自省财政厅、省城乡规划设计院、中嘉鸿泰有限公司的相关专家结合城市更新项目谋划的实际需求，重点对超长期特别国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等当前重要政策机遇作了深入剖析。专家们依托具体申报实例，详细阐述了项目谋划的关键要点、资金投向领域及申报过程中需特别注意的事项，为参会单位提供了清晰的操作指引。

市住建局相关负责同志表示，此次培训有效提升了我市相关单位对城市更新融资政策的理解和运用能力，为下一步高效谋划项目、精准争取资金支持提供了有效助力。

副市长李新红参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹）