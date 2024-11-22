洛阳：串联多元消费场景 “小票根”成“金钥匙”

一张票根正成为打开消费新场景的“通行证”。我市创新“票根经济”模式，串联起吃、住、游等多元消费场景，将单一消费行为转化为更长的消费链条，带动形成更多消费增长新亮点。

游客穿汉服打卡洛邑古城

一张票根正成为打开消费新场景的“通行证”。我市创新“票根经济”模式，串联起吃、住、游等多元消费场景，将单一消费行为转化为更长的消费链条，带动形成更多消费增长新亮点。

日前，洛邑古城的青石板路上，19岁的杭州考生林悦攥着被汗水微微浸湿的准考证，在“天庭潮音音乐秀”的光影中停下了脚步。

“本来只想领免费门票，没想到解锁了全套体验。”林悦一边展示手机里刚拍的汉服写真，一边分享感受。这张准考证不仅让她免费进入三大景区，还意外获得妆造店六折优惠，最终只花了128元就实现了“唐宫少女”的变身。

与林悦类似的经历，正在洛阳的夏夜不断“上演”。今年暑期，老城区发布提振消费十大措施串联消费，将“票根经济”玩出了新花样——

入住洛邑古城城市民宿联盟民宿的游客通过店内购买隋唐洛阳城通票(天堂明堂、应天门、九洲池)或演艺票(凤舞神都)，可得30元现金消费券或同等价值礼品；中考、高考学生凭准考证入住可免费领取洛邑古城景区“哈哈剧场”或“天庭潮音音乐秀”门票，更有精美伴手礼、特色饮品相赠。

洛邑古城举办的“天庭潮音音乐秀”，购买洛邑古城文创雪糕、牡丹白啤任意一种，可免票入场；中考、高考学生，凭准考证可免费入场；属蛇且生日在7月、8月的游客凭身份证可免票入场。隋唐洛阳城景区开展“神都夏日狂欢”活动，应天门3D投影秀连播60余场，景区套票直降30元；中考、高考学生凭准考证免费畅玩。

一张准考证可以兑换免费演艺门票，吃完的文创雪糕棍能当入场凭证，甚至属蛇游客的身份证都成了“通行证”。这些看似零散的优惠，实则暗藏“玄机”。

“本来只打算省个‘天庭潮音音乐秀’门票钱，最后花了300多块住了民宿，但还是感觉赚到了整个盛唐。”来自湖南的游客孙栋说，本来只是在“天庭潮音音乐秀”现场利用生日优惠免票入场，音乐秀代入感太强了，玩嗨了，当晚就在附近的一家中式民宿住了一晚，沉浸式感受盛唐文化。

在洛邑古城经营汉服店7年的王广乐深有感触地说：“以前门票就是张纸，现在成了‘通行证’。”他说，店里推出的“雪糕换妆造”活动让文创雪糕日销量暴涨300%。“很多客人为了免门票买雪糕，结果又被汉服吸引，连带拍了写真。”这种“环环相扣”的设计让游客的每一笔消费都成为下一站体验的“钥匙。”

从今年7月底以来，老城区推出的“票根福利”拉动民宿订单增长40%，带动周边套餐消费翻了两番。

“服务消费是当前我国扩大内需的重要发力点和突破口，作为旅游目的地，洛阳具备发展‘票根经济’消费新模式的独特优势和巨大潜力。”市商务局相关负责人表示，后续我市将积极通过数字化手段打通票根数据与消费场景，切入餐饮、足浴、旅游、住宿等领域，丰富消费场景，释放消费潜力。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 石智卫 文/图）