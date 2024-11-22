涧西万达广场新增献血屋

记者昨日从市中心血站获悉，因南昌路丹尼斯提升改造，丹尼斯献血屋暂停工作。为方便南昌路沿线市民就近献血，该站在涧西万达广场新增献血屋，开放时间为每周一、二、三、五、六、日的9:00—17:00。如需咨询，可拨打电话62319241。
记者昨日从市中心血站获悉，因南昌路丹尼斯提升改造，丹尼斯献血屋暂停工作。为方便南昌路沿线市民就近献血，该站在涧西万达广场新增献血屋，开放时间为每周一、二、三、五、六、日的9:00—17:00。如需咨询，可拨打电话62319241。
记者昨日从市中心血站获悉，因南昌路丹尼斯提升改造，丹尼斯献血屋暂停工作。为方便南昌路沿线市民就近献血，该站在涧西万达广场新增献血屋，开放时间为每周一、二、三、五、六、日的9:00—17:00。如需咨询，可拨打电话62319241。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 刘亚敏 摄）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605