涧西万达广场新增献血屋

记者昨日从市中心血站获悉，因南昌路丹尼斯提升改造，丹尼斯献血屋暂停工作。为方便南昌路沿线市民就近献血，该站在涧西万达广场新增献血屋，开放时间为每周一、二、三、五、六、日的9:00—17:00。如需咨询，可拨打电话62319241。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 刘亚敏 摄）