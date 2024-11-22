洛阳公共机构首个合同能源管理节水项目投入运行

记者昨日从市机关事务管理局获悉，宜阳县第一高级中学节水改造升级项目完工投入运行。这是我市公共机构领域首个采用合同能源管理模式实施的节水项目。

记者昨日从市机关事务管理局获悉，宜阳县第一高级中学节水改造升级项目完工投入运行。这是我市公共机构领域首个采用合同能源管理模式实施的节水项目。 据悉，合同能源管理模式的核心优势在于，通过专业服务降低用能单位能源成本并提升管理效率。针对该校之前存在的水资源"跑冒滴漏"问题，宜阳县第一高级中学于去年12月引入第三方专业机构启动改造。项目聚焦用水全流程精准发力，全面排查检测地下供水管网，精准修复渗漏点，集中更换塑料节水龙头、手动延时阀等设施，并搭建节能大数据监测平台。据项目方介绍，经过测试，改造后水资源能耗较改造前同期下降50%以上，预计每年节水约19万立方米。 "该项目将绿色低碳理念融入日常管理，可有效降低学校运营成本，为公共机构推广合同能源管理模式积累宝贵经验。"市机关事务管理局有关负责同志表示。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 韩泽豫 赵富强)