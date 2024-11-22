洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
24米！“洛阳创新”再创“世界之最”
来源: 洛阳网 2025.08.21 08:24
北玻股份24米超长玻璃镀膜生产线

　　日前，洛阳北方玻璃技术股份有限公司成功开发具有自主知识产权的24米超长玻璃镀膜生产线，加工能力创下行业新世界纪录，推动我国镀膜玻璃产业在超大尺寸深加工领域取得里程碑式突破。

　　镀膜是对玻璃表面进行改性处理，赋予其特殊功能的方法。玻璃镀膜生产线能够通过镀膜技术，在真空环境下让玻璃穿上厚度仅几十纳米且完全均匀一致的“神奇外衣”，让其在反射红外线的同时让可见光透过。玻璃基板越长，通过工艺区域的时间越久，对设备的稳定性和重复性要求就越高，此前行业加工世界纪录为20米长。

　　面对现代建筑对超大规格幕墙玻璃日益增长的需求，北玻股份成立专项攻关小组，最终成功解决在超长镀膜模式下实现设备高真空稳定及关键服务阀长期可靠运行等技术难题。其研制的24米超长玻璃镀膜生产线，可将玻璃传输跳动量控制在0.05毫米以内，相关产品透光率达到89%，反射率达7%，多项关键性能指标达到世界领先水平。

　　在具体升级上，北玻股份24米超长玻璃镀膜生产线实现了机械结构与电气软件两大核心系统的创新改进——

　　在机械结构升级方面，北玻股份24米超长玻璃镀膜生产线重点优化了玻璃基片传送系统，有效改善了传动辊道变形问题，为超大超薄玻璃的平稳输送提供了坚实保障。同时，通过在工艺室内新增高性能阴极及配套电源系统，该生产线具备稳定生产高附加值的三银镀膜玻璃等复杂膜系产品的能力，且依托配备的在线可调阴极技术，实现了生产灵活性与效率的进一步提升。

　　在电气软件提升上，北玻股份24米超长玻璃镀膜生产线将原有的自研控制网络成功升级为标准化的PN网络，显著提高了系统的实时性和整体集成度，通过一系列网络升级，不仅提升了设备控制的精准度与可靠性，更使得生产线产生的大量运行数据得以实现页面化、可视化，为后续设备的预测性维护和工艺优化提供了强大数据支持。

　　“新一代生产线的成功研发，巩固了我们在国内超大规格玻璃镀膜加工领域的领先地位，让北玻股份跻身全球玻璃镀膜行业主流供应商，更有力推动了我国镀膜玻璃产业高质量发展。”北玻股份相关负责人表示。

　　截至目前，北玻股份自主开发和制造的玻璃钢化设备、镀膜设备、高端深加工玻璃等核心产品，已遍布全球110多个国家和地区。后续该企业将持续强化创新攻关，形成更多新质生产力，为构建现代化产业体系作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 巴萃 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
    从患者到医生：他的过敏性鼻炎"突围战"
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
