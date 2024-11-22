洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
抗战老兵石祝三：一生为国铸重器
石祝三(资料图片)

　　他的一生，是为国铸重器的一生！抗战时期，他和战友冒着生命危险，利用有限资源生产出大量火药，保障武器生产；新中国成立后，他投身军事工业，为我国核武器试验、装备、储存作出重要贡献……

　　他叫石祝三，原名石进舟，1920年出生于偃师李村南寨村(今伊滨区李村街道南寨社区)，1938年加入中国共产党。1939年，石祝三受革命理想感召，经党组织派遣，怀着救国救民的崇高理想，毅然放弃安逸生活，奔赴革命圣地延安投身革命。

　　到达延安后，石祝三进入延安工人学校学习。1939年7月华北联合大学成立后，他进入该校，并随学校进入晋察冀边区，接受马克思主义理论教育和革命军事技能训练，成为革命事业的坚强战士。

　　1941年，石祝三从华北联大毕业，被分配到晋察冀军区兵工厂的化学厂工作，先后任股长、厂长。当时，生产环境极为恶劣，缺少防护措施，设备简陋，原材料匮乏。他和战友们凭借非凡的智慧和坚强的革命毅力，克服重重困难，冒着生命危险，利用有限的资源，生产出大量合格火药，为生产子弹、炮弹、手榴弹、手雷、地雷、炸药包、爆破筒等提供了保障，为抗日前线部队提供了重要支持。

　　革命先辈经过长期艰苦卓绝的斗争，赢得了抗日战争和解放战争的伟大胜利。新中国成立之初，石祝三投身化工产业，带领骨干学习俄文，于1953年带队到苏联学习一年半，为第一个五年计划中苏联援助的156个大型项目做准备，筹备并建设了军工企业吉林染料厂。

　　1956年，石祝三任吉林染料厂副厂长，后任吉林化工研究院副院长、吉林化学工业公司副总工程师。1964年，他调入另一单位，从事军用核原料后处理工作，助力提高我国核武器研制水平，为我国核武器试验、装备、储存作出重要贡献。

　　2005年，石祝三作为抗战老兵代表，走进人民大会堂，参加纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年招待会，并获得中国人民抗日战争胜利60周年纪念章。2015年，石祝三获得中国人民抗日战争胜利70周年纪念章。

　　2016年10月28日，石祝三同志在北京家中安然逝世，骨灰被安放在北京八宝山革命公墓，享年96岁。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 石新愿）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
