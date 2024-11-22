洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

宜阳县莲庄镇：“党建+网格”解开善治密码
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.21 08:23
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

村民正在炒茶

　　立秋已过，暑气渐消。宜阳县莲庄镇七彩童话动物王国景区的亲子研学游客络绎不绝。

　　18日早上，记者在这里看到，游客抵达后，莲庄镇的党员和网格员根据各自分工，有人提前核对人数，有人引导孩子入园，有人盯着周边安全……游客入园高效、游览秩序井然、服务贴心周到，赢得游客纷纷点赞。

　　这一声声称赞，源于莲庄镇今年探索实施的“党建+网格”治理模式。

　　“以前带这么多孩子研学，光排队协调就得花半小时。”莲庄镇文化服务中心主任裴磊说，以七彩童话动物王国的研学游产业为例，该镇以党建为核心，以网格为支点，党员带头入文旅网格，联动各部门做好文旅保障工作，把研学接待的每个环节都串联起来、落实到位，从前期对接学校和景区到现场服务保障，一竿子插到底，“孩子们玩得开心，家长和老师也放心”。

　　今年以来，莲庄镇创新“党建+网格”治理模式，构建起“镇党委—村党支部—网格党小组—党员中心户”四级组织体系，通过“头雁领航”“党员先锋岗”等锻造骨干队伍，将党组织的神经末梢延伸到治理最前沿，将组织优势转化为治理效能，扎实推进乡村全面振兴。

　　近年，莲庄镇陈宅村发展冬凌草500余亩，开发茶饮、保健品等深加工产品，年产值超300万元，带动100余名村民务工。

　　往年，冬凌草丰收后，村民们最愁产品销路。“今年不一样了！”采访中，正在炒茶的村民瞻雪民，用竹匾接住炒好的冬凌草，擦了擦手说，“今年村党支部牵头，把党员分到各网格，他们有的跑山里帮忙采摘，有的蹲在村委炒茶，还有的拿着手机找订单、谈价格。网格把大家的劲攒到一处，草叶子真成了咱村的‘金叶子’！”

　　网格延伸到哪儿，组织“触角”就覆盖到哪儿。陈宅村划分为3个网格，对应3个党小组，40名党员分布到各个网格开展结对帮扶，由村党支部书记担任综合网格长，统筹解决群众诉求，形成了“党员做给群众看、带着群众干、帮着群众赚”的生动局面。

　　“这一生动局面是全镇‘党建+网格’治理模式生动实践的缩影。”莲庄镇有关负责人介绍，该镇共划分为17个综合网格、65个基础网格，实现“党组织建在网格上、服务落在家门口”，让村民的获得感、幸福感、安全感成色更足、更可持续、更有保障。

　　莲庄镇通过“党建+网格+治理”，推动治理力量下沉，让小问题不出网格、大问题不出村；通过“党建+网格+民生”，精准聚焦群众需求，让村容村貌焕然一新，让村民的幸福感在家门口升级；通过“党建+网格+产业”，以网格为单元，推动“党支部+合作社+农户”模式全覆盖，把支部建在产业链上，推进集中连片麦椒种植乡村振兴示范区建设，因地制宜发展了一批特色果蔬、生态养殖等产业；通过“党建+网格+文旅”，整合、优化生态与文化资源，打造出生态观光、文化体验、休闲农业三大特色文旅网格，让村民在家门口挣起“旅游钱”……

　　走进如今的莲庄镇，产业田里丰收在望，文旅项目热闹非凡，农家院落笑语盈盈。从供排水一体化改造到“厕所革命”，从就业培训到低保落实，党组织的服务如春风化雨，滋润着百姓心田，基层治理有力度更有温度。

　　在这片充满希望的土地上，党建引领正为乡村振兴注入澎湃动力，绘就出一幅产业兴旺、民生改善、治理有序的生动图景。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 郭晓盼 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    从患者到医生：他的过敏性鼻炎“突围战”
    从患者到医生：他的过敏性鼻炎“突围战”
    从患者到医生：他的过敏性鼻炎“突围战”
        北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区的诊室里，景朝丽医生正为患者把脉。
  • ·喝水如吞刀、洗脸似受刑，六旬翁六年三叉神经痛被洛阳医生“解锁”
  • ·警惕“低压高”！中青年需关注舒张期高血压
  • ·64斤的她卧床三年求医无门！洛阳医生显微镜下手术，助重生！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 全力推动重大交通基础设施项目建...
  • 江凌与国铁集团郑州局董事长贺湘...
  • 即日起，洛阳这些公交线路临时调整
  • 2025石窟寺保护国际论坛在洛开幕
  • 建设加速！宁德时代洛阳基地四期...
  • 洛阳4所高中入选第三批河南省特色...
  • 提醒！非洛阳户籍人员办理旅游年...
  • 即日起，洛阳寄往京津冀快递安检升级
  • 24米！“洛阳创新”再创“世界之最”
  • 洛阳公共机构首个合同能源管理节...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    汝阳东堡村稻田小...
    洛YOUNG夏日 沉浸狂欢
    宁德时代洛阳基地...
    古都潮玩法 洛YOUN...
    洛阳头条
    2025石窟寺保护国...
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
    全国生态日 | 数说...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605