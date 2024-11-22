大力弘扬极端负责的工作作风——三论学习贯彻全市城市提质工作会议精神

“责任成就事业、决定成败、推动效率。”在日前召开的全市城市提质工作会议上，市委书记江凌强调，各级党员领导干部要大力弘扬极端负责的工作作风，增强事业心和责任感，走好群众路线，切实把关键的工作抓具体，为城市建设发展作出更大贡献，彰显出以过硬作风护航城市提质、以极端负责赢得群众认可的坚定决心和鲜明导向。

“是否对工作极端负责，是和平建设时期检验一个干部理想信念是否坚定的主要标准之一。”极端负责，字字千钧，这是一种工作态度，更是一种政治担当、一种为民情怀，要求我们在其位、谋其政，尽其责、竭其力。特别是在城市工作这样的系统工程中，任何一个环节的疏忽，都可能影响整体成效；任何一点作风的飘忽，都可能造成难以弥补的损失。当前，洛阳正处在城市提质的关键时期，各项工作任务重、要求高、时间紧，更需要以极端负责的精神，把各项工作抓实抓细抓到位，推动城市工作从蓝图走向现实。

极端负责，来源于“跑好接力赛”的使命担当。城市工作是一场永不落幕的接力赛，靠的是一代代人接续努力。现在，接力棒交到了我们手中，每一个决策、每一项工程，都将在城市发展的跑道上留下脚印。唯有扛起责任、努力作为，方能不负时代、不负人民、不留遗憾。正如今天的隋唐洛阳城历史中轴线，从滨河南路下穿天街工程正式通车，到新天津桥项目完成桩基施工，这些年，古都历史中轴线气象在一步一个脚印中逐渐恢复，城市风貌在真抓实干中焕发光彩，彰显的正是“功成不必在我”的精神境界、“功成必定有我”的历史担当。

极端负责，根植于“枝叶总关情”的深厚感情。“老百姓的感受在哪方面最强烈，大家一定不要忽视了‘些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情’。”在上个月召开的中央城市工作会议上，习近平总书记再次强调了“人民城市为人民”的根本价值取向，为我们推动城市工作提供了根本遵循。城市的核心是人，城市提质中的每一个项目，都关联着老百姓的安居乐业、安危冷暖。老旧小区改造是否让居民住得更舒心？公园绿地能否满足市民休闲需求？这些问题都需要我们切实走好群众路线，带着感情去工作、站在群众视角想问题，才能让城市提质成果惠及更多人。

极端负责，体现在“事事抓具体”的务实行动。“极端负责”不是口号，最终要体现在抓具体、抓深入的实践中。当前，城市更新成为新型城镇化进程下半场的主战场，与城市建设不同的是，城市更新主要在现有城区，一举一动都可能干扰到市民日常生活。眼下，洛阳正重点实施涵盖隋唐洛阳城皇城区等重点片区城市更新、打通30条中心城区断头路、启动20个完整社区试点建设等内容的城市提质“六大工程”。从规划设计方案到资金筹措运行，从工程造价控制到施工组织方案，每一个环节都需要我们深度研究、精细操作，最大限度减少影响，如此方能真正把好事办好、让群众满意。

“政如农功，日夜思之。”大力弘扬极端负责的工作作风，建立健全工作机制、激励机制、监督机制，对作风扎实、成效显著的表彰奖励，对敷衍塞责、推诿扯皮的严肃问责，持续提升责任担当和专业能力，我们必能推动城市提质工作不断取得新成效，让城市更具竞争力、群众生活更幸福！（洛平）