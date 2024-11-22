汉魏洛阳园林，集皇家气度与士人雅趣于一体。或规模宏大，引水筑山，显帝王之尊；或精巧别致，聚文宴饮，成风流之地。叠石理水之间，既见神仙意境，又藏经学论道、玄学清谈。星罗棋布的寺庙园林，虽已湮没于黄土，却在《洛阳伽蓝记》的诗意记载中，留下一个时代的园林风华。

皇家园林萃天工

上林苑、广成苑是东汉洛阳的皇家园林，皆为皇家直属之生产谷物、薪柴、蔬果之基地，苑中风景佳丽之地建设皇家离宫，为皇帝射猎、离居之所。上林苑位于城西至新安函谷关，广成苑在今汝州市。

在东汉洛阳城内外，还有西苑、显阳苑、鸿德苑、平乐苑、濯龙园、芙蓉园、支茜园、苜蓿园等皇家园林。

东汉洛阳城西北引谷水，周绕城郭，称“洛阳沟”，沟水颇大，沿岸植树，形成风景带。“洛阳沟”与方池、鸿池陂等众多湖泊相通。方池在城东北，为漕运码头。鸿池陂在城东南，水面约2平方公里。

董卓之乱，皇家园林与繁华的洛阳城一起被焚，但“洛阳沟”、方池、鸿池陂仍是清水长流，曹魏、西晋时期这里恢复东汉旧貌。鸿池陂周围是公共园林，夏日里荷花如海。荷花，又称芙蓉。一代才子曹植，品荷于洛阳，写下了传世名篇《芙蓉赋》。

曹魏明帝时，营建皇家园林芳林园，引谷水入园汇成大池，名天渊池。开挖的土堆在园的西北角，名景阳山。芳林园后讳齐王曹芳名，改华林园。

西晋华林园在曹魏芳林园的基础上增添了许多殿堂，并植果木。《元河南志》对西晋华林园记载道：“内有崇光、华光、疏圃、华延、九华五殿；繁昌、建康、显昌、延祚、寿安、千禄六馆。园内更有百果园。林各有堂，为桃花堂、杏间堂之类。有古玉井，悉以珉玉为之。园有丁壶、蓬莱曲池。”北魏华林园是在魏晋华林园的基础上进行重建的，《水经·谷水注》有详细记载。

私家园林竞绮霞

东汉洛阳有众多的贵族园林，最著名的是梁冀宅园。《后汉书·梁冀传》记载，梁冀夫妇所居之宅园，不仅建筑豪华，而且建造水景庭园，嘉木成荫。

西晋石崇的金谷园是我国第一个庄园型别墅园林。金谷园的规模，方圆几十里，其游宴需三日而毕。金谷园中的景物是十分优美的。逶迤的北邙山，蜿蜒的金谷涧。园居濒临河谷，自然的林泉丘壑，数百间房屋。厅堂亭台，方绿掩映，金水萦绕，楼台穿错。金谷水涧里有堰坝河堤，有池沼游船，河岸柳荫，矶石钓台。山上万株翠柏苍郁，庭前沙棠扶疏，宅旁石榴，还有从华林园移来的梨花。而在水堤上、磨房边，则曲柳婀娜。

北魏洛阳的王侯贵族，擅山海之富，居山林之饶，争修园宅，飞馆生风，重楼起雾。高台芳树家家而筑，花林曲池园园而有，莫不桃李夏绿，竹柏冬青。河间王元琛、临淮王元彧、清河王元怿、司农官张伦的宅园最为著名。《洛阳伽蓝记》说，元怿宅园“西北有高楼，出凌云台，俯临朝市，目极京师……土山钓台，冠于当世。斜峰入牖，曲沼环堂。树响飞嘤，阶丛花药”。张伦宅园“最为豪侈。斋宇光丽，服玩精奇，车马出入，逾于邦君。园林山池之美，诸王莫及”。

梵林叠翠映金刹

中国佛教之盛，莫比于北魏；中国佛寺之美，莫盛于洛阳。《洛阳伽蓝记》载，洛阳“招提栉比，宝塔骈罗，争写天上之姿，竞模山中之影，金刹与灵台比高，殿共阿房等壮”。洛阳有佛寺1367所，最著名的佛寺有景明寺、宝光寺、景乐寺、景林寺、永宁寺等，除永宁寺外，它们都是城市的公共园林。

景明寺寺内“青林垂影，绿水为文。形胜之地，爽垲独美。山悬堂观，广盛一千余间。复殿重房，交疏对溜，虽有四时，而内无寒暑”。寺中有人工山、水池河渠，有茂盛的竹林、松柏和各种花草，环境幽美。

宝光寺寺内“园池平衍，果菜葱青，莫不叹息焉。园中有一海，号‘咸池’”。此园水木交映，景色秀丽，所以每逢节日，士庶公子乘车来游此寺的成排成队，羽盖伞把地都遮成了阴影。

景乐寺是一尼姑寺院，寺内“堂庑周环，曲房连接，轻条拂户，花蕊被庭”。寺内常设女乐，大斋之日“歌声绕梁，舞袖徐转，丝管嘹亮，谐妙如神。以是尼寺，丈夫不得入。得往观者，以为至天堂”。

景林寺是禅宗的一个寺院，佛教禅宗初祖达摩来到洛阳，住持景林寺，“寺西有园，多饶奇果。春鸟秋蝉，鸣声相续。中有禅房、内置祗园精舍，形制虽小，巧构难比。加以禅阁虚静，隐室凝邃，嘉树夹牖，芳杜匝阶，虽云朝市，想同岩谷”。

永宁寺在宫城阊阖门南御道西，寺内有九级浮图一所，“架木为之，举高九十丈。有刹，复高十丈，合去地一千尺。去京师百里已见之”。寺内还有“僧房楼观一千余间，雕梁粉壁，青缫绮疏，难得而言。栝柏松椿，扶疏檐溜；丛竹香草，布护阶樨”。这是北魏洛阳城规模最大、景观最为奇丽的一个寺庙园林，是皇家的寺庙园林。

京畿园林荟三山

北魏洛阳的京畿风景园林主要包括龙门、九皋山和嵩山。

从北魏在摩崖上进行石窟造像开始，龙门就成了佛徒朝拜进香、帝王游幸、文人学士吟咏的游览胜地。这里两山对峙，伊水中流，松柏滴翠。佛教造像雕刻艺术，与自然景观的交相辉映，形成了其时人们心灵圣境的“神”的境界。这秀丽的山水空间、特定的造型艺术和心灵崇拜的最高“圣境”有机结合在一起，构成了北魏洛阳龙门邑郊风景园林的艺术特质。

龙门石窟是一个石窟寺群，还包括下面九个中小型石窟寺：大谷关水泉石窟、新安西沃石窟、孟津万佛山石窟、孟津谢家庄石窟、巩义石窟寺石窟、宜阳虎头寺石窟、嵩县铺沟石窟、伊川吕寨石窟、伊川石佛寺石窟。这些石窟寺是龙门石窟的子窟，形成洛阳邑郊风景园林的组成部分。

九皋山，位于伊川、嵩县、汝阳三县交界处，自古闻名天下。周武王在选择建立王城的位置时，提出了著名的观点：“南望三涂，北望岳鄙，顾瞻有河，粤瞻伊洛，毋远天室。”“三涂”即九皋山，周武王把它看作天室。

太和二十年(公元496年)正月，孝文帝颁布北魏新的礼制，确立五岳制度，敕封九皋山为南岳，并于当年九月初巡幸九皋山，行封禅大典。孝文帝下诏，在衡桃山建南岳庙。衡桃山的北侧是帝台山，是炎帝觞百神之处，上有炎帝庙。孝文帝入炎帝庙拜祭炎帝后，与群臣会饮于帝台山东麓的神泉园。

南岳庙建成后，与炎帝庙、神泉园等形成九皋山建筑群，九皋山成为洛阳重要的邑郊风景园林区。

嵩山是寺观和离宫并兴的京畿风景园林。嵩山在北魏时建成了法王寺、少林寺、嵩岳寺、永泰寺、中岳庙等。嵩山的胜景处，又营建有嵩岳离宫。于是，嵩山成为帝王皇室、仕宦儒臣和士庶百姓共同朝拜的名山。（郑贞富）