洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

田横墓里藏凶手（河洛怪奇）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.08.21 07:54
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　晚上摸黑儿刷手机，既伤眼睛，又影响睡眠，不如趁白天多看几个故事，夜里开故事会。唐代张读编有传奇小说集《宣室志》，里面有许多神仙鬼怪狐精的故事，好些发生在洛阳，读起来代入感很强，今天说一个田横墓里藏凶手的奇事。

　　在巩洛一带的郊区，有个叫郑生的小伙儿很有名，他擅长骑马射箭，勇悍矫捷。一天，郑生乘着酒醉骑快马出门，手持弯弓，腰佩箭囊，独自在田野间奔驰，不知不觉已离家数十里。

　　傍晚忽起大风雨，郑生在一棵大树下躲了很久。待雨停，天已黑，郑生迷了路，只好任马随意走。

　　走着走着，路旁出现一座神庙。郑生把马拴在门外，打算在此过夜。刚进到庙里，他忽然害怕，心跳加快，便立刻藏到东廊下。只听西边屋里传来窸窸窣窣的声音，难道有鬼？他赶紧引弓搭箭，等待着。

　　不一会儿，空屋里走出一个男人，背着包袱拿着剑，打扮奇怪：身长衣短！此人提着剑大声说：“我是强盗，你难道不是？”郑生说：“我家住在巩洛之郊，刚才独自在田野里骑马，遇大风骤雨迷了路，所以才到了这儿。”强盗说：“你既然不是强盗，应该不会害我吧？等下我从你身边经过，你把弓弦解下来给我，我才敢放心走，不然恐怕死在你小子手里。”

　　万幸啊，郑生平时习惯多带一根弓弦！于是他二话没说解下弓弦，扔到强盗面前，再悄悄把备用弓弦系上。

　　见郑生没了武器，强盗便要杀人灭口。谁知郑生急忙搭箭，强盗转身逃跑：“你小子果然聪明……”郑生怕他带着同伙再回来，就爬上大树藏了起来。

　　许久，月亮出来了，空屋里走出一个美妇人，站在院子里哭起来。郑生问她为何哭泣，她说：“我家在附近村里，被强盗诱拐至此。他见我身上穿戴值钱，就杀了我，弃尸跑了。恳请公子为我申冤！那贼人今晚应该藏在田横墓里，你快去追他，别让他跑了！”待郑生答应，妇人道谢，转眼便不见了。等到天亮，郑生去空屋里看，真有一具女尸。他快马加鞭到洛阳，向河南尹郑叔则说明一切。郑叔则派出府吏，果然在田横墓里抓到了凶手。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    从患者到医生：他的过敏性鼻炎“突围战”
    从患者到医生：他的过敏性鼻炎“突围战”
    从患者到医生：他的过敏性鼻炎“突围战”
        北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区的诊室里，景朝丽医生正为患者把脉。
  • ·喝水如吞刀、洗脸似受刑，六旬翁六年三叉神经痛被洛阳医生“解锁”
  • ·警惕“低压高”！中青年需关注舒张期高血压
  • ·64斤的她卧床三年求医无门！洛阳医生显微镜下手术，助重生！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 全力推动重大交通基础设施项目建...
  • 江凌与国铁集团郑州局董事长贺湘...
  • 即日起，洛阳这些公交线路临时调整
  • 2025石窟寺保护国际论坛在洛开幕
  • 建设加速！宁德时代洛阳基地四期...
  • 洛阳4所高中入选第三批河南省特色...
  • 提醒！非洛阳户籍人员办理旅游年...
  • 即日起，洛阳寄往京津冀快递安检升级
  • 24米！“洛阳创新”再创“世界之最”
  • 洛阳公共机构首个合同能源管理节...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    汝阳东堡村稻田小...
    洛YOUNG夏日 沉浸狂欢
    宁德时代洛阳基地...
    古都潮玩法 洛YOUN...
    洛阳头条
    2025石窟寺保护国...
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
    全国生态日 | 数说...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605