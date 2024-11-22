田横墓里藏凶手（河洛怪奇）

晚上摸黑儿刷手机，既伤眼睛，又影响睡眠，不如趁白天多看几个故事，夜里开故事会。

晚上摸黑儿刷手机，既伤眼睛，又影响睡眠，不如趁白天多看几个故事，夜里开故事会。唐代张读编有传奇小说集《宣室志》，里面有许多神仙鬼怪狐精的故事，好些发生在洛阳，读起来代入感很强，今天说一个田横墓里藏凶手的奇事。

在巩洛一带的郊区，有个叫郑生的小伙儿很有名，他擅长骑马射箭，勇悍矫捷。一天，郑生乘着酒醉骑快马出门，手持弯弓，腰佩箭囊，独自在田野间奔驰，不知不觉已离家数十里。

傍晚忽起大风雨，郑生在一棵大树下躲了很久。待雨停，天已黑，郑生迷了路，只好任马随意走。

走着走着，路旁出现一座神庙。郑生把马拴在门外，打算在此过夜。刚进到庙里，他忽然害怕，心跳加快，便立刻藏到东廊下。只听西边屋里传来窸窸窣窣的声音，难道有鬼？他赶紧引弓搭箭，等待着。

不一会儿，空屋里走出一个男人，背着包袱拿着剑，打扮奇怪：身长衣短！此人提着剑大声说：“我是强盗，你难道不是？”郑生说：“我家住在巩洛之郊，刚才独自在田野里骑马，遇大风骤雨迷了路，所以才到了这儿。”强盗说：“你既然不是强盗，应该不会害我吧？等下我从你身边经过，你把弓弦解下来给我，我才敢放心走，不然恐怕死在你小子手里。”

万幸啊，郑生平时习惯多带一根弓弦！于是他二话没说解下弓弦，扔到强盗面前，再悄悄把备用弓弦系上。

见郑生没了武器，强盗便要杀人灭口。谁知郑生急忙搭箭，强盗转身逃跑：“你小子果然聪明……”郑生怕他带着同伙再回来，就爬上大树藏了起来。

许久，月亮出来了，空屋里走出一个美妇人，站在院子里哭起来。郑生问她为何哭泣，她说：“我家在附近村里，被强盗诱拐至此。他见我身上穿戴值钱，就杀了我，弃尸跑了。恳请公子为我申冤！那贼人今晚应该藏在田横墓里，你快去追他，别让他跑了！”待郑生答应，妇人道谢，转眼便不见了。等到天亮，郑生去空屋里看，真有一具女尸。他快马加鞭到洛阳，向河南尹郑叔则说明一切。郑叔则派出府吏，果然在田横墓里抓到了凶手。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）