乱世才子 三登科第（“诗魔”白居易）

暑假期间，龙门石窟游人如织，在西山瞻仰过卢舍那大佛后，人们还会来到伊水东岸，登上香山——唐代大诗人白居易长眠在这一带。

编者按

暑假期间，龙门石窟游人如织，在西山瞻仰过卢舍那大佛后，人们还会来到伊水东岸，登上香山——唐代大诗人白居易长眠在这一带。

白居易不是洛阳人，却在洛阳买房，养老，前后在此度过了人生中大约四分之一的时光，绝对是洛阳的有缘人！最近，有读者发来消息，希望我们好好讲讲白居易的故事，那咱就从今天开始，一起重温“诗魔”白居易的一生。

看白居易晚年写的那些闲适诗，您恐怕想象不到，他生逢乱世，家境贫困，少年时曾四处漂泊，居无定所……历经坎坷、饱受苦难没有耽误他刻苦读书，参加科举，反而为他的创作提供了肥沃的土壤。

生逢乱世 居无定所

诗仙李白去世后十年，诗圣杜甫去世后两年，又一位伟大的诗人诞生了：唐代宗大历七年(公元772年)正月二十日，白居易出生于郑州新郑县东郭宅。

据史书记载，白居易的祖先曾在太原生活，后来移籍同州韩城(今陕西韩城)，到白居易的曾祖父时，白家搬到华州下邽(今陕西渭南东北)，白居易的祖父白锽曾长期在河南一带做官，便又安家在新郑。

中唐时，安史之乱虽已平定，唐王朝却并不太平，藩镇割据，烽烟时起，战火随时可能烧到家门口。白居易十一岁时，父亲白季庚任徐州别驾，眼见中原动荡，便将家人迁到徐州符离(今安徽宿州东北)。次年局势更乱，连皇帝都逃出京城，白居易遂逃难越中(今浙江绍兴)，投奔亲戚。

白居易现存诗篇中最早的一首是《江南送北客因凭寄徐州兄弟书》，题下自注“时年十五”，诗曰：“故园望断欲何如，楚水吴山万里余。今日因君访兄弟，数行乡泪一封书。”十五岁的少年漂泊在外，内心何其孤单。

天赋异禀 刻苦上进

“数行乡泪一封书”，写下这句诗的少年白居易，已经开始发奋读书了，他要考进士，走仕途。

白居易的祖父和父亲都是明经出身，起点低，官职小。自白居易起，老白家开始改换门楣——他不光天赋异禀，还特别刻苦上进。

家中长辈曾告诉白居易，他还不会说话时，就开始认字了！

那时他才六七个月大，乳母抱着他在屏风前玩耍，有人指着屏风上的“之”字和“无”字，告诉他这是什么字，他居然都记住了。后来有人问他哪个是“之”，哪个是“无”，他每次都能准确无误地指出来。

长辈们津津乐道的小故事，让白居易心中生出信念：“仆宿习之缘，已在文字中矣。”他相信自己与文字有缘。

五六岁时，白居易开始学写诗。九岁时，他已暗暗懂得了声韵。到了十五六岁，旅居江南的白居易才知道有进士这种科举功名，于是开始刻苦读书。二十岁以后，他白天练习写赋，夜晚练习书法，间或学作诗，都没时间休息。

因为他学习过于刻苦，身体都累出毛病了：经常口腔溃疡，手肘磨出老茧，一个成年男子身体瘦弱，未老先衰，牙齿松了，头发白了，眼花目眩尤其严重，仿佛有数不清的飞蝇、垂珠在眼前晃动……

公元794年，白季庚去世，白居易在符离为父守丧。《唐阙史》记载，父亲去世后，白居易“家苦贫，公(白居易)与弟不获安居，常索米丐衣于邻邑，母昼夜念之，病益甚……”三年服满，白居易才继续准备应试，正如他在《与元九书》中所说：“家贫多故，二十七方从乡试。”

金榜题名 三登科第

梅花香自苦寒来。公元799年秋，白居易在宣州(今安徽宣城)应乡试，取得了乡贡的资格，可以去京城参加进士考试了。

公元800年，二十九岁的白居易以第四名进士及第，这年考中进士的一共有十七人，白居易在其中最年轻。按当时习俗，新科进士要到慈恩寺塔(大雁塔)下题名，白居易春风得意地写下：“慈恩塔下题名处，十七人中最少年。”

考中进士，还得经过吏部铨选才有官做，一般要等三年。为了早日步入仕途，白居易于公元802年冬参加书判拔萃科考试，次年春与元稹一同上榜，同授秘书省校书郎。

元白自此结交，成为一生挚友。三年后，他俩又一起参加了才识兼茂明于体用科的制科考试，元稹考中第三等，白居易考中第四等(一、二等向来空缺)。

从公元799年到806年，白居易“三登科第”，放眼整个唐朝，他也是精英中的精英，何况他一无门第可倚仗，二无达官可依附，“张空拳于战文之场”，全凭个人实力！

白居易起家校书郎，他对自己步入仕途的第一个官职非常满意。三年任期将满，他与元稹一同闭户累月，揣摩时事，准备策试，本以为这次登第能更上一层楼，谁知结果并不如意。校书郎不过是个九品官，白居易究竟满意在哪儿？策试登第后，等待他的又是什么职位？我们下期接着说。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）