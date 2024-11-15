洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
迎战秋汛大考，洛阳市修订完善气象预警等防汛工作机制
　　今年洛阳市降雨量相对偏少，极端天气不确定性增加，秋汛或重于往年……20日，洛报融媒记者从洛阳市防汛抗旱指挥部办公室获悉，结合当前防汛形势任务，洛阳市防办对气象预警、双重“叫应”、避险转移等防汛工作机制进行修订完善。

　　“与往年相比，洛阳市今年降雨形势呈现‘总量偏少、时空不均、旱涝并存’的特点。”洛阳市防办有关负责人表示，截至目前，全市平均降水量320.6毫米，较常年同期偏少20.2%，3月初至6月上旬持续无透墒雨，入汛以来降水量较常年同期偏少15.9%，旱涝急转风险尤其突出，秋汛形势依然严峻复杂。

　　从整体来看，尽管“七下八上”防汛关键期已经过去，但洛阳市仍处于主汛期，特别是由于“该下的雨没有下”，前期干旱导致土壤硬化，雨水下渗能力大幅降低，短时强降雨极易导致山洪、滑坡等多种次生灾害。

　　从局部来看，洛阳市降水时空分布不均匀，部分区域极端强降雨明显增多，可在短时间内形成强大的地表径流，为城市排水、山区泄洪等带来严重威胁，城市可能因排水不畅出现严重内涝，山区则可能引发山体滑坡、泥石流等地质灾害。

　　洛阳市防办通过对今年防汛工作的复盘总结、查漏补短，修订完善了“重大气象灾害预警信息快速发布” “暴雨双重‘叫应’”“防汛避险转移”等工作机制，持续提升突发性暴雨洪涝灾害防范应对能力和水平。

　　预警信息发布。由气象部门牵头建立联动工作机制，明确宣传、网信、气象、应急、通信部门职责分工，优化工作流程，提高质量效率，及时准确快速发布重大气象灾害预警信息。

　　暴雨双重“叫应”。落实以气象预警为先导的防汛应急响应联动机制，根据暴雨红(橙)色预警信号和防汛应急响应等级，洛阳市气象局和洛阳市防指分别启动“叫应”，分级叫应、逐级提醒，部门联动、直通基层，压实各级防汛责任，落实防范应对措施，守牢防汛安全底线。

　　防汛避险转移。按照“党政共管、逐级包保”要求，把所有常住及临时居住人口纳入管理网格片区，构建横向到边、纵向到底的责任网络，落实预警叫应、雨中巡查、撤离转移、雨后排查、组织安全返回等责任措施，坚决做到应转尽转、应转必转、应转早转。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
