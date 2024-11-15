即日起，洛阳寄往京津冀快递安检升级

20日，洛报融媒记者从洛阳市邮政管理局获悉，即日起，洛阳寄往北京、天津、河北省全境的物品将实施从严管控。

相关通知要求，各寄递企业需严格判断物品属性，对安全性存疑的物品坚决不予收寄，同时严禁收寄无人机、穿越机等“低慢小”航空器及航模、孔明灯、空飘气球等物品。所有出市邮件快件必须经过机安检，并按“谁收寄谁负责、谁安检谁负责”原则粘贴或加盖安检标识，无标识的邮件将一律退返。

“我们还将联合多部门加强执法，从严从快查处快递企业违反‘实名收寄、收寄验视、过机安检’三项制度的行为。”洛阳市邮政管理局相关负责人介绍，各寄递企业关键岗位需实行24小时值班和负责人带班制度，确保企业安全稳定运行。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 孙灵恒 文/图）