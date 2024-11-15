20日，市委书记江凌与来洛对接工作的中国铁路郑州局集团有限公司党委书记、董事长贺湘平举行工作会谈，代表市委市政府对国铁集团郑州局多年来对洛阳经济社会发展的支持表示感谢，并围绕加快推进重点项目建设、优化铁路运输环境、提升洛阳交通枢纽功能等进行交流，达成广泛共识。

20日，市委书记江凌与来洛对接工作的中国铁路郑州局集团有限公司党委书记、董事长贺湘平举行工作会谈，代表市委市政府对国铁集团郑州局多年来对洛阳经济社会发展的支持表示感谢，并围绕加快推进重点项目建设、优化铁路运输环境、提升洛阳交通枢纽功能等进行交流，达成广泛共识。 江凌与国铁集团郑州局董事长贺湘平举行工作会谈

张玉杰、孙延文参加 20日，市委书记江凌与来洛对接工作的中国铁路郑州局集团有限公司党委书记、董事长贺湘平举行工作会谈，代表市委市政府对国铁集团郑州局多年来对洛阳经济社会发展的支持表示感谢，并围绕加快推进重点项目建设、优化铁路运输环境、提升洛阳交通枢纽功能等进行交流，达成广泛共识。 双方一致认为，铁路是高质量发展的大动脉和关键基础设施，加快呼南高铁焦洛平段等重点项目建设，着力提高洛阳龙门站等重要站点综合承载力，对洛阳持续提升综合交通枢纽能级，更好发挥中原城市群副中心城市辐射带动作用具有重要意义。国铁集团郑州局将充分考虑洛阳对外交流增多、文旅持续火爆、高铁客流量快速增长等发展需求，与洛阳市密切协同，结合呼南高铁焦洛平段项目建设，共同研究论证洛阳龙门站焦洛平场站房建设规模和设计方案，统筹谋划龙门站既有站房及配套设施改造提升工作，大力支持洛阳提升龙门站枢纽功能；将充分发挥行业优势、专业优势，与洛阳市共同谋划古城快速路下穿焦柳铁路、关林火车站改造提升等工作，支持增加洛阳至新郑机场高铁班次，支持洛阳铁路枢纽总图优化研究，支持洛(阳)十(堰)万(州)铁路等项目前期规划研究，助力洛阳构建更加便捷高效的现代化综合交通体系。洛阳将积极落实双方既定合作事项，进一步优化洛阳龙门站站前广场运用，优化进出站交通动线组织，加强洛阳火车站交通秩序综合整治，为国铁集团郑州局在洛项目和员工生产生活提供良好服务保障，着力实现路地双方共赢发展。 双方还就共同落实国家、省部署要求，持续推进“公转铁”等交通运输结构调整、扎实做好铁路沿线环境安全隐患联合整治、持续优化客货运服务等事项达成共识。双方共同表示，要持续健全双向互动对接机制，组建工作专班，定期沟通对接，加强协同配合，强化要素保障，务实高效推进重点项目建设，及时研究解决遇到的问题，助推双方共赢合作不断取得新成效。 中国铁路郑州局集团有限公司副总经理李晋、樊鹏，市领导张玉杰、孙延文、李新红等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)