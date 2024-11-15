洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
多维度阐释石窟价值！2025石窟寺保护国际论坛举行第二场专题报告
2025.08.20
　　20日，在2025石窟寺保护国际论坛第二场专题报告中，中外专家学者围绕“石窟寺考古研究与价值阐释”分享最新研究成果与实践经验，从考古方法、艺术阐释、保护利用等多维度展开对话，为推动石窟寺文化遗产的系统性保护与创新性传承贡献智慧。

　　科技手段助力石窟寺考古取得新突破

　　巴基斯坦斯瓦特博物馆馆长那瓦兹·乌迪·斯迪奇分享了斯瓦特河谷考古遗产概况。这片曾是古代文明交汇地的区域，现存87处考古遗址，以佛教遗址为主，包括古德卡拉、不特卡拉等重要遗存。他特别提到遗址面临植被滋生、雨水侵蚀等保护难题，以及通过数字化扫描受损文物的实践，强调跨国合作对濒危遗产保护的重要性。

　　中国社会科学院考古研究所石窟寺考古研究室副主任、研究员何利群以响堂山石窟和大足石刻为例，阐释石窟寺区域考古理念。他表示，区域考古应融合史前聚落调查与城市考古方法，借助遥感、探地雷达等技术，系统把握石窟群的环境布局、功能结构与艺术谱系。

　　龙门石窟研究院考古研究中心副研究馆员李晓霞汇报了龙门石窟考古报告编写进展。以古阳洞为例，团队运用三维扫描与测绘技术，全面记录1500余个小龛、1.3万余尊造像和686品题记，通过分层解剖与多单位协作，理清开凿序列与历史改造痕迹，为石窟年代学与价值阐释夯实基础。

    从患者到医生：他的过敏性鼻炎“突围战”
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
