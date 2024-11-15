全力推动重大交通基础设施项目建设！洛阳将实施交通提速工程

20日，位于偃师区缑氏镇的郑洛高速项目建设现场一派繁忙景象，各类机械轰鸣运转，施工人员紧张有序作业，全线建设正全速推进。

20日，位于偃师区缑氏镇的郑洛高速项目建设现场一派繁忙景象，各类机械轰鸣运转，施工人员紧张有序作业，全线建设正全速推进。

郑洛高速是贯通国家中心城市郑州和中原城市群副中心城市洛阳的高速新通道，对于促进两地优势互补、协同创新，推动洛阳加快构建现代化综合交通体系具有重要意义。

以郑洛高速为代表，当前洛阳市正抢抓机遇，全力推动重大交通基础设施项目建设。不久前召开的全市城市提质工作会议透露，洛阳市将实施交通提速工程，通过打通“外循环”强化区域辐射，畅通“内循环”优化路网结构，内外协同加快推进全国性综合交通枢纽城市建设。

打通“外循环”强辐射

暑期的洛阳龙门站，人流如织，步履匆匆。安检通道前，旅客排起长队，候车大厅座无虚席……这座随着洛阳文旅爆火而日益繁忙的高铁站点，正迎来运力考验的关键时刻。

近年来，洛阳对外交流频繁、文旅热度攀升，叠加高铁客流持续增长，龙门站票源紧张、排队时间长等问题逐渐显现，车站扩容改造的社会呼声日益高涨。

面对民众关切，洛阳市委市政府高度重视，将呼南高铁焦洛平段建设与龙门站枢纽提升工程列为重点推进项目，多次与国家铁路集团、省级单位沟通协调，力争通过高水平规划建设，全面提升洛阳龙门站的承载能力和服务能级。

据悉，当前呼南高铁焦洛平段已迎来关键进展——洛阳黄河公铁两用桥、邙山隧道、洛阳特大桥三大控制性工程同步启动建设，龙门站站房设计及枢纽功能提升工作也将在深入调研和科学论证的基础上有序推进。这一系列项目的推进，标志着洛阳迈向“高铁十字枢纽”的步伐全面加快。

此外，紧盯打通“外循环”强辐射目标，备受大家关注的济新、沁伊两条高速也正在加快建设当中。其中济新高速全长47.961公里，起于济源市邵原镇，止于洛阳市新安县铁门镇，项目对于增强洛阳副中心城市辐射能力、整合区域旅游资源、拉动黄河两岸经济发展、推动黄河流域生态保护具有重要意义。

沁伊高速北起沁阳市柏香镇，南至洛阳市伊川县与汝阳县交界处，全长98.9公里，项目建成后将进一步完善洛阳高速公路网络，构建综合交通运输大通道，带动沿线经济发展。