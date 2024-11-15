云冈研究院院长杭侃：文物保护手段要与时俱进、守正创新

“在科技加持下，文物保护的方式在不断升级，我们既要坚守传统技艺的精髓，更要积极拥抱科技创新。”20日，在洛阳参加2025石窟寺保护国际论坛的云冈研究院院长、北京大学考古文博学院教授杭侃接受了媒体采访。

杭侃介绍，始建于1500多年前的云冈石窟是中外文化、中国少数民族文化和中原文化、佛教艺术与石刻艺术相融合的文化艺术宝库。如今，云冈石窟的保护工作正尝试一项前沿探索——利用微生物矿化技术加固风化岩体。

这项创新技术与重庆大学科研团队合作，其原理是借助微生物代谢产生的碳酸钙矿物，对石窟岩体实现加固。与传统的无机修复材料存在加固强度较低、易老化变色等不足相比，该方法通过微生物生长繁殖和代谢活动，诱导矿物质沉淀，粉化砂体便可“长”成坚硬岩体。

杭侃表示，面对气候变化、游客增多等新挑战，文物保护工作越来越离不开科技力量的深度赋能。微生物技术的应用，正是文物保护手段与时俱进、守正创新的生动实践。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）