即日起，洛阳这些公交线路临时调整

刚刚，洛阳公交集团微博发布消息，即日起，113路增设站位、唐宫东路公交线路临时调整。

刚刚，洛阳公交集团微博发布消息，即日起，113路增设站位、唐宫东路公交线路临时调整。具体内容如下：

一、113路增设站位

为了方便汉魏大道司马光路口区域乘客出行，同时进一步提升公交线路运行效率、缩短乘车时间，为乘客提供更优质、快捷的出行服务，洛阳公交集团自即日起，对113路增设站位。

双向于洛阳职业技术学院南门至袁沟区间，增设招呼站：汉魏大道司马光路口。

二、唐宫东路公交线路临时调整

因唐宫东路神州街口进行半幅道路围挡施工，洛阳公交集团自即日起，对途经公交线路临时调整如下：

30路

去程从南苑路南昌路口发车，沿原线行驶至承福门大街与唐宫东路交叉口后，改走承福门大街、玄武门大街、平等街恢复原线。

34路

回程从瀛洲桥南发车，沿原线行驶至承福门大街与唐宫东路交叉口后，改走承福门大街、玄武门大街至玄武门大街与人民街交叉口恢复原线。

53路

回程从龙门石窟发车，沿原线行驶至承福门大街与唐宫东路交叉口后，改走承福门大街、玄武门大街、平等街恢复原线。

76路

回程从高铁龙门站发车，沿原线行驶至承福门大街与唐宫东路交叉口后，改走承福门大街、玄武门大街、新街、民族路恢复原线。

温馨提示：途经线路将根据道路施工实际情况适时进行调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。⑥