洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

即日起，洛阳这些公交线路临时调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳公交集团微博 2025.08.20 18:07
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　刚刚，洛阳公交集团微博发布消息，即日起，113路增设站位、唐宫东路公交线路临时调整。具体内容如下：

　　一、113路增设站位

　　为了方便汉魏大道司马光路口区域乘客出行，同时进一步提升公交线路运行效率、缩短乘车时间，为乘客提供更优质、快捷的出行服务，洛阳公交集团自即日起，对113路增设站位。

　　双向于洛阳职业技术学院南门至袁沟区间，增设招呼站：汉魏大道司马光路口。

　　二、唐宫东路公交线路临时调整

　　因唐宫东路神州街口进行半幅道路围挡施工，洛阳公交集团自即日起，对途经公交线路临时调整如下：

　　30路

　　去程从南苑路南昌路口发车，沿原线行驶至承福门大街与唐宫东路交叉口后，改走承福门大街、玄武门大街、平等街恢复原线。

　　34路

　　回程从瀛洲桥南发车，沿原线行驶至承福门大街与唐宫东路交叉口后，改走承福门大街、玄武门大街至玄武门大街与人民街交叉口恢复原线。

　　53路

　　回程从龙门石窟发车，沿原线行驶至承福门大街与唐宫东路交叉口后，改走承福门大街、玄武门大街、平等街恢复原线。

　　76路

　　回程从高铁龙门站发车，沿原线行驶至承福门大街与唐宫东路交叉口后，改走承福门大街、玄武门大街、新街、民族路恢复原线。

　　温馨提示：途经线路将根据道路施工实际情况适时进行调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    从患者到医生：他的过敏性鼻炎“突围战”
    从患者到医生：他的过敏性鼻炎“突围战”
    从患者到医生：他的过敏性鼻炎“突围战”
        北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区的诊室里，景朝丽医生正为患者把脉。
  • ·喝水如吞刀、洗脸似受刑，六旬翁六年三叉神经痛被洛阳医生“解锁”
  • ·警惕“低压高”！中青年需关注舒张期高血压
  • ·64斤的她卧床三年求医无门！洛阳医生显微镜下手术，助重生！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 总投资6000余万元！11个项目签约...
  • 营庄安置房项目加快推进
  • 洛龙区：打造音乐市集 创新消费场景
  • 37℃以上！洛阳市气象台发布高温...
  • 把握城市更新关键工作——二论学...
  • 同比增长13%！洛阳前七个月进出口...
  • 2025石窟寺保护国际论坛举行特邀报告
  • 2025石窟寺保护国际论坛举行首场...
  • 深耕轴承领域 产品畅销市场
  • 2025石窟寺保护国际论坛在洛开幕
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    宜阳县莲庄镇：特...
    新能源产业园建设...
    汝阳东堡村稻田小...
    洛YOUNG夏日 沉浸狂欢
    洛阳头条
    2025石窟寺保护国...
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
    全国生态日 | 数说...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605