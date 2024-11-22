建设加速！宁德时代洛阳基地四期项目完成钢结构首吊

8月20日上午，宁德时代洛阳基地四期项目完成钢结构首吊，标志着该项目正式进入钢结构安装阶段。

上午8时许，随着总指挥一声令下，一根高约15米、重约3.6吨的钢柱缓缓升起，经过精准调控与定位，该钢柱成功就位于电芯厂房前工序预定基座上。紧随其后，不远处的容量厂房区域，首根钢柱也顺利完成吊装。这一关键节点的推进，为项目整体建设按下“加速键”。

宁德时代洛阳基地是洛阳市抢抓新能源产业风口、打造全国重要先进制造业基地的关键落子。当前该项目一期已全面投产满负荷运转，实现产值超100亿元；二期已进入设备安装调试阶段，全力冲刺9月投产目标；三期于6月26日完成钢结构首吊，截至目前钢结构安装已完成45%；四期项目建设同步昼夜兼程加速推进。项目全部投产后年产值近千亿元，将带动上下游产业集聚发展，助力洛阳打造千亿级新能源产业集群。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张若含 文/图）