四川大学特聘教授常青：用数字技术促流失海外文物“回家”

“龙门石窟的海外影响力巨大。历史上，它曾惨遭盗凿，大量精美文物流失海外，至今仍有许多陈列于外国博物馆。”20日，在洛阳参加2025石窟寺保护国际论坛的四川大学特聘教授常青表示，要继续下大力气开展文物追索工作，并积极使用信息技术，让流失海外的珍贵文物以数字形式“回家”。

常青多年从事中国石窟寺艺术研究工作，并长期关注龙门石窟的发展。他欣喜地看到，龙门石窟研究院创新性地将三维数字技术运用于流散文物的原位寻探、确认、复位研究及展示的全过程，解决流散文物数字复位研究关键技术问题，实现流散文物与造像残存的“身首合一”，并通过3D打印以实物形式完整再现，运用于科研及展示工作。

不过，相较于其他石窟寺，龙门石窟体量庞大，流失海外的文物更多，采用信息技术开展文物回归的工作更加艰巨。常青建议，应成立专门的调查研究小组，在全球范围内探访寻找龙门石窟流失文物，采集这些文物的数据资料。同时，深入开展龙门石窟文化研究，及时向国际社会公布最新研究成果，发行更多外文专著，为国外专家学者提供更多的专业依据，持续提高龙门石窟的海外影响力。

常青表示，相信随着国际合作的持续深化，以及3D打印、VR/AR等现代科技手段的应用，会有更多流失文物以数字化形式“回家”，他期待最终促成这些文物以实物的形式回到祖国。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）