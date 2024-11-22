洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
跨越千年的对话！当代围棋国手与“唐代棋王”在应天门相遇
来源: 洛阳网 2025.08.20 18:08
刘小光（左）与“王积薪”对话

　　“现代围棋与你们唐代的围棋相比已经有了翻天覆地的变化。”当代围棋国手刘小光九段向“唐代棋王”王积薪讲述着当今围棋的繁盛景象。

　　8月20日上午，在中国河南首届中日青少年围棋邀请赛比赛间隙，一场关于洛阳围棋文化的穿越剧在应天门上演。数十名中日青少年棋手身着汉服在应天门二层广场上席地而坐，两两对弈。由演员扮演的唐玄宗、李白、王积薪等陆续登场，巡视、对弈、吟诗……一派大唐盛世气象。而刘小光与王积薪穿越式的对话把这场演出推向高潮。王积薪盛赞刘小光是当代大国手，刘小光说王积薪所作的“围棋十诀”历经千年，至今仍是围棋的经典理论。

　　刘小光是中国围棋界的传奇人物，河南开封人，曾获得2次全国围棋个人赛冠军、4次中国围棋天元战冠军，1次中国围棋名人战冠军等，在20世纪80年代的中日围棋擂台赛上曾获四连胜，因棋风刚猛被棋迷们称为“天煞星”。

　　唐玄宗时期在宫廷设立棋待诏制度，王积薪就是最著名的棋待诏，史书记载，“唐之弈，以开元积薪为第一”。王积薪是山东琅琊(今山东临沂)人，长期居住在洛阳，安史之乱时在洛阳明教里家中去世。

　　这场演出的策划人、洛阳市体育文化交流协会负责人孙国平说，洛阳围棋文化底蕴深厚，是洛阳的一张城市名片，希望用这场沉浸式演出，助力洛阳围棋文化出圈。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 王宏欣 涂晓洛 文/图）
    从患者到医生：他的过敏性鼻炎“突围战”
        北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区的诊室里，景朝丽医生正为患者把脉。
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
