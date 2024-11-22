洛阳发布10起消费维权典型案例

20日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布10起7月受理的消费维权典型案例。

案例一：洛阳市西工区某母婴生活馆办理充值卡纠纷

7月17日，消费者王女士反映其于7月5日在西工区某母婴生活馆办理了一张成人脸部护肤卡，之后王女士发现该美容项目系店内新增项目，由于店内人员都尚未学会此项目服务技术，还不能提供服务，王女士以此为由要求商家退卡，遭拒后，拨打12315热线投诉。接到投诉后，西工区市场监管局辖区所执法人员立即调查处理，经调解，商家已积极与王女士协商退款解决问题。

市场监管小贴士：

根据民法典合同编相关规定及《消法》第十六条“经营者向消费者提供商品或者服务，应当依照本法和其他有关法律、法规的规定履行义务。经营者和消费者有约定的，应当按照约定履行义务，但双方的约定不得违背法律、法规的规定。经营者向消费者提供商品或者服务，应当恪守社会公德，诚信经营，保障消费者的合法权益；不得设定不公平、不合理的交易条件，不得强制交易。”以及《消费者权益保护法实施条例》第二十二条第二款“经营者收取预付款后，应当按照与消费者的约定提供商品或者服务，不得降低商品或者服务质量，不得任意加价。经营者未按照约定提供商品或者服务的，应当按照消费者的要求履行约定或者退还预付款。”的规定，本案中，消费者以预付款方式办理预付卡消费，经营者不能按约定提供服务，应当退回消费者预付款。

案例二：洛阳市某商贸有限公司网购铁架子退货纠纷

7月14日，消费者张女士反映其于6月21日通过拼多多网购了偃师区的洛阳市某商贸有限公司销售的铁架子，收货后发现架子存在变形和破损的质量问题，便申请退货退款，退货后商家拒不承担退货运费，张女士认为不合理，遂拨打12315热线投诉。接到投诉后，偃师区市场监管局辖区所执法人员立即调查处理，经调解，商家已积极与张女士协商，最终商家给张女士办理退货并承担了运费。

市场监管小贴士：

根据《消法》第二十三条“经营者应当保证在正常使用商品或者接受服务的情况下其提供的商品或者服务应当具有的质量、性能、用途和有效期限；”和第二十四条“经营者提供的商品或者服务不符合质量要求的，消费者可以依照国家规定、当事人约定退货，或者要求经营者履行更换、修理等义务。没有国家规定和当事人约定的，消费者可以自收到商品之日起七日内退货；七日后符合法定解除合同条件的，消费者可以及时退货，不符合法定解除合同条件的，可以要求经营者履行更换、修理等义务。依照前款规定进行退货、更换、修理的，经营者应当承担运输等必要费用。”的规定，本案中，消费者网购的铁架子不符合质量要求，经营者应当依法承担退货责任，且应当承担运费。

案例三：洛龙区某小区电梯使用问题

7月16日，消费者林先生反映7月15日洛龙区某小区7号楼1单元西侧电梯出现故障，电梯门打不开，导致其家人被困，联系物业无人处理，认为存在安全隐患，遂拨打12315热线反映。接到反映后，洛龙区市场监管局辖区所执法人员立即到现场检查电梯使用情况。经调查，电梯困人后，维保单位派人到达现场将被困人员救出，经排查，此次事故原因在于气温过高导致的控制开关损坏。经现场检查，该部电梯办理有特种设备使用登记证，检验报告在有效期内。执法人员要求电梯维保单位对该部电梯进行整改维修，保证电梯安全使用，目前已整改到位。

市场监管小贴士：

按照《中华人民共和国特种设备安全法》第四十五条“电梯的维护保养应当由电梯制造单位或者依照本法取得许可的安装、改造、修理单位进行。电梯的维护保养单位应当在维护保养中严格执行安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯的安全性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。电梯的维护保养单位应当对其维护保养的电梯的安全性能负责；接到故障通知后，应当立即赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。”和《特种设备安全监察条例》第三十一条“电梯的日常维护保养必须由依照本条例取得许可的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行。电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查。”第三十二条“电梯的日常维护保养单位应当在维护保养中严格执行国家安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯的安全技术性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。电梯的日常维护保养单位，应当对其维护保养的电梯的安全性能负责。接到故障通知后，应当立即赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。”等的规定，电梯使用单位和维保单位一定要严格履行主体责任，切实保障人民群众的电梯使用安全。