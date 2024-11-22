洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳12315发布7月消费维权报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.20 18:05
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布7月消费维权报告。当月全市三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报30941件，其中受理投诉8534件，为消费者挽回经济损失529.83万元；受理举报3330件，较去年同比下降29.03%，案值55万余元。

　　受理的投诉中，商品类投诉5343件，占投诉总量的62.6%，分别为一般食品问题、家居用品问题、服装鞋帽问题、药品问题和交通工具等。服务类投诉3191件，占投诉总量的37.4%，分别为餐饮店和宾馆服务问题、普通商品销售服务问题、电信服务问题、文化娱乐体育服务问题、互联网服务问题、汉服租赁服务问题等。受理涉及市场监管领域违法线索举报3330件，主要集中在广告违法行为、不正当竞争行为、侵害消费者权益违法行为、食品质量违法行为等。

　　七月份接收到涉及网购的投诉举报共6432件，较去年同比增长62.2%，占七月份总投诉举报量的54.2%。网购投诉举报次数较多的电商平台有抖音、拼多多、京东、淘宝和美团平台，投诉举报量合计占比68.3%。

　　与此同时，七月份接收到涉及预付卡服务方面的投诉举报共688件，占投诉举报总量的5.8%，预付卡投诉举报类型主要集中在——

　　商家跑路：消费者购买预付卡后，商家突然关门或失联，导致无法使用卡内余额；

　　服务质量下降：消费者在使用预付卡时，发现商家提供的服务质量明显下降，与购卡时的承诺不符；

　　退款难：消费者要求退款时，商家以各种理由拖延或拒绝退款；

　　虚假宣传：商家在销售预付卡时存在虚假宣传，误导消费者；

　　霸王条款：预付卡合同中存在不公平条款，如有效期过短、使用限制过多等。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    从患者到医生：他的过敏性鼻炎“突围战”
    从患者到医生：他的过敏性鼻炎“突围战”
    从患者到医生：他的过敏性鼻炎“突围战”
        北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区的诊室里，景朝丽医生正为患者把脉。
  • ·喝水如吞刀、洗脸似受刑，六旬翁六年三叉神经痛被洛阳医生“解锁”
  • ·警惕“低压高”！中青年需关注舒张期高血压
  • ·64斤的她卧床三年求医无门！洛阳医生显微镜下手术，助重生！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 总投资6000余万元！11个项目签约...
  • 营庄安置房项目加快推进
  • 洛龙区：打造音乐市集 创新消费场景
  • 37℃以上！洛阳市气象台发布高温...
  • 把握城市更新关键工作——二论学...
  • 同比增长13%！洛阳前七个月进出口...
  • 2025石窟寺保护国际论坛举行特邀报告
  • 2025石窟寺保护国际论坛举行首场...
  • 深耕轴承领域 产品畅销市场
  • 2025石窟寺保护国际论坛在洛开幕
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    宜阳县莲庄镇：特...
    新能源产业园建设...
    汝阳东堡村稻田小...
    洛YOUNG夏日 沉浸狂欢
    洛阳头条
    2025石窟寺保护国...
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
    全国生态日 | 数说...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605