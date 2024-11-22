洛阳12315发布7月消费维权报告

今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布7月消费维权报告。当月全市三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报30941件，其中受理投诉8534件，为消费者挽回经济损失529.83万元；受理举报3330件，较去年同比下降29.03%，案值55万余元。

受理的投诉中，商品类投诉5343件，占投诉总量的62.6%，分别为一般食品问题、家居用品问题、服装鞋帽问题、药品问题和交通工具等。服务类投诉3191件，占投诉总量的37.4%，分别为餐饮店和宾馆服务问题、普通商品销售服务问题、电信服务问题、文化娱乐体育服务问题、互联网服务问题、汉服租赁服务问题等。受理涉及市场监管领域违法线索举报3330件，主要集中在广告违法行为、不正当竞争行为、侵害消费者权益违法行为、食品质量违法行为等。

七月份接收到涉及网购的投诉举报共6432件，较去年同比增长62.2%，占七月份总投诉举报量的54.2%。网购投诉举报次数较多的电商平台有抖音、拼多多、京东、淘宝和美团平台，投诉举报量合计占比68.3%。

与此同时，七月份接收到涉及预付卡服务方面的投诉举报共688件，占投诉举报总量的5.8%，预付卡投诉举报类型主要集中在——

商家跑路：消费者购买预付卡后，商家突然关门或失联，导致无法使用卡内余额；

服务质量下降：消费者在使用预付卡时，发现商家提供的服务质量明显下降，与购卡时的承诺不符；

退款难：消费者要求退款时，商家以各种理由拖延或拒绝退款；

虚假宣传：商家在销售预付卡时存在虚假宣传，误导消费者；

霸王条款：预付卡合同中存在不公平条款，如有效期过短、使用限制过多等。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)