提醒！非洛阳户籍人员办理旅游年票不再使用“居住证明”

近日，“洛阳旅游”微信公众号发布消息称，在洛阳居住一年以上的常住居民办理洛阳旅游年票，统一使用洛阳居住证或参保地为洛阳的社保卡办理，其他纸质证明不再使用(居住证明、单位证明等)。具体内容如下：

关于办理洛阳旅游年票不再使用“居住证明”的说明

近期接到“老城区旅游年票经办部门违规要求群众到社区开具居住证明”的暗访反馈后，我局立即针对暗访发现的问题进行了梳理自查，现就该问题进行说明：

为了进一步规范洛阳旅游年票市场秩序，自2024年8月16号起，根据《洛阳市旅游年票使用管理办法》(洛政办〔2022〕1号)第一项第(三)条“在洛居住或工作一年以上，并能够提供居住证或社保卡的非洛阳户籍人员”办理洛阳旅游年票的规定，从即日起在洛阳居住一年以上的常住居民办理洛阳旅游年票，统一使用洛阳居住证或参保地为洛阳的社保卡办理，其他纸质证明不再使用(居住证明、单位证明等)。

年票办理规定虽已通过洛阳旅游年票官方网站、洛阳旅游微信公众号及洛阳主流媒体等渠道发布，但考虑到部分群众日常信息获取习惯不同，可能未能及时全面了解相关内容，因此仍有群众到社区开具居住证明。

为让年票政策更好地触达每一位群众，下步我们将制作年票办理须知清单，在社区广泛张贴，方便群众快速知晓办理规定，减少不必要的奔波，从而避免前往社区开具证明现象再发生。

洛阳旅游年票咨询电话

发行部：0379-62110000

技术部：0379-62110003

(上午08:30-12:00 下午14:00-17:30)

洛阳旅游年票官方网址

http://www.luoyangnianpiao.cn

