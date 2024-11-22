洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳4所高中入选第三批河南省特色高中
来源: 洛阳网 2025.08.20 18:05
　　20日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，省教育厅近日公布第三批河南省特色高中培育结果，洛阳市第二高级中学、洛阳市第十一高级中学、河南省偃师高级中学、河南科技大学附属高级中学入选。

　　洛阳市第二高级中学以科技为特色，布局建设了陈冬科技馆，并依托英雄航天员陈冬校友资源开办陈冬班，探索开设火箭探索课程和北斗卫星工程课程，培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年。

　　洛阳市第十一高级中学以艺体为特色，学校艺术班师资强、成绩优，多年来为全国各类高等艺术院校培养了大量艺术人才。

　　河南省偃师高级中学以外语为特色，依托中原名师资源及高中英语李会民名师工作室，精心开发多元丰富校本课程，构建全方位英语教育体系。

　　河南科技大学附属高级中学以人文为特色，拥有语文、外语两个省级学科，打造文理融合课程、河洛文化课程、生涯规划课程等，与国内多所高校开展合作协同育人。

　　近年来，洛阳市将加强特色高中建设作为建强基础教育综合改革实验区的重要内容，引导高中学校形成各自发展优势，把特色办学成果持续转化为推动学校高质量发展的强大动能，此前已有洛阳外国语学校(外语特色)、洛阳市第一高级中学(科技特色)、洛阳市实验高级中学(人文特色)等入选河南省特色高中。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）
洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图
