龙门石窟研究院党委书记、研究馆员余杰：以保护为基、科技为翼，让千年遗产走向世界

“作为全国重点文物保护单位和世界文化遗产，龙门石窟紧紧围绕保护好、传承好、传播好工作要求，深入挖掘文化遗产价值，增强文化传播力，并通过科技赋能让文化遗产‘活’起来，让更多海外游客了解千年遗产的魅力。”8月19日，在2025石窟寺保护国际论坛现场，龙门石窟研究院党委书记、研究馆员余杰在接受媒体专访时说。

余杰说，近年来龙门石窟通过加大考古研究、挖掘遗产价值，并利用现代高科技手段，将学术成果转化为贴近不同游客需求的沉浸式文化产品，打造“夜游龙门”等特色项目，大幅提升了游客的体验感和文化感知度，国际影响力也显著提升。数据显示，去年龙门石窟的入境游人数激增4倍，为提升境外游客的畅游体验，龙门石窟通过提供多语种服务、优化标识设施、增设便捷通道等措施，助推洛阳建设世界级文化旅游城市。

余杰表示，展望未来，科技赋能是核心方向，数字化保护利用是龙门石窟发展的必由之路。龙门石窟将以此次国际论坛为契机，深化国际交流与合作，并通过日前成立的龙门国际传播中心，加大文化价值挖掘、扩大国际影响力，让千年遗产走向世界。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 文/图）