2025石窟寺保护国际论坛在洛开幕

解冰、江凌、宋争辉、杨碧幸、张玉杰出席，樊锦诗视频致辞

19日，2025石窟寺保护国际论坛在洛阳开幕，深入贯彻习近平总书记关于加强历史文化遗产保护传承的重要论述，探讨石窟寺研究、保护、展示和利用工作，为全球石窟寺保护利用高质量发展注入新动能。

本次论坛由国家文物局主办，河南省文物局、洛阳市政府、中国文化遗产研究院、中国古迹遗址保护协会承办，龙门石窟研究院执行，着力传承发展中华优秀传统文化，推动世界文化遗产可持续发展。

国家文物局副局长解冰作主旨报告，河南省人大常委会党组副书记、副主任，洛阳市委书记江凌出席开幕式，河南省副省长宋争辉、联合国教科文组织东亚地区办事处文化处处长杨碧幸、洛阳市市长张玉杰出席活动并致辞。敦煌研究院名誉院长樊锦诗作了视频致辞。

出席活动的嘉宾还有：中国古迹遗址保护协会理事长宋新潮，中国工程院院士、重庆大学学术委员会主任刘汉龙，日本大阪大学教授谷本亲伯，巴基斯坦斯瓦特博物馆馆长那瓦兹·乌迪·斯迪奇，柬埔寨吴哥世界文化遗产管理局副局长隆科·萨尔等。

解冰指出，习近平总书记高度重视石窟寺保护工作，作出系列重要论述，发表系列重要讲话，强调要把这些中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好，为石窟寺保护提供了根本遵循。立足新起点，我们要坚持保护第一、最小干预和合理利用原则，总结保护管理经验，深化价值研究阐释，深层次推动石窟寺保护协同合作，突出制度供给，充实保护力量，实现科学、长效、精准保护。要秉持和合共生的理念，谋划推进石窟寺领域国际交流合作，实现文化遗产保护“共护、共享、共赢”。

宋争辉在致辞时指出，河南认真贯彻落实习近平总书记关于文物工作重要论述和石窟寺保护利用工作的重要指示精神，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，系统推进石窟寺保护利用工作，为加强石窟寺保护利用贡献“河南经验”。希望通过此次论坛，共同探讨、相互借鉴，探索出更佳更优的文化遗产可持续、可传承的路径，着力推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

樊锦诗在视频致辞时表示，中国拥有全球最大的石窟寺艺术群，石窟寺保护已历经80余年。当前，中国石窟寺保护正处于从“抢救性保护”向“预防性保护”的跨越式发展阶段。此次石窟寺保护国际论坛为国内外专家学者提供学习交流、共商发展的平台，将吸引更多群体加入石窟寺保护这项重要的事业。希望大家在全球范围汇聚更强大的保护力量，共同推动石窟寺永久保存、永续利用。

杨碧幸在致辞时表示，石窟寺是人类文明交流互鉴的结晶与历史见证，是人类宝贵的文化遗产。近年来，联合国教科文组织积极融合传统技术与现代科技，加强国际合作，推动石窟寺保护工作取得显著成效。本次论坛汇聚全球文化遗产专家及机构代表，期待各位进一步整合优势资源，共商石窟寺科学保护与可持续发展路径，携手为石窟寺保护擘画新蓝图、凝聚新共识、贡献新智慧。

张玉杰代表洛阳市委市政府向各位嘉宾表示欢迎。他说，龙门石窟是人类历史、宗教、艺术、建筑、科技的智慧结晶，是不同文明交流互鉴的杰作。保护好龙门石窟世界文化遗产，洛阳深感使命光荣、责任重大。洛阳将深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，在国家文物局大力支持下，同各位专家学者一道，把龙门石窟保护好、传承好、传播好，让这一世界瑰宝在新时代焕发新活力、绽放新光彩。

据悉，论坛将持续至21日，包括特邀报告、专题报告、中国古迹遗址保护协会石窟石刻专委会年会暨青年论坛等系列活动，搭建起跨国界、跨领域、跨学科的学术平台，共同探索石窟寺保护科学理念和方法路径。

国家文物局有关司室负责同志、各省级文物行政部门和石窟寺保护研究机构代表、河南省直有关部门负责同志，洛阳市领导王军、徐超文、任丽君、余杰等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李雅君 赵晨熹)