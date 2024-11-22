2025石窟寺保护国际论坛在洛阳举行

由国家文物局主办，河南省文物局、洛阳市人民政府、中国文化遗产研究院、中国古迹遗址保护协会承办的“2025石窟寺保护国际论坛”19日在洛阳开幕。

由国家文物局主办，河南省文物局、洛阳市人民政府、中国文化遗产研究院、中国古迹遗址保护协会承办的“2025石窟寺保护国际论坛”19日在洛阳开幕。 中新网洛阳8月19日电(记者 应妮) 由国家文物局主办，河南省文物局、洛阳市人民政府、中国文化遗产研究院、中国古迹遗址保护协会承办的“2025石窟寺保护国际论坛”19日在洛阳开幕。来自美国、英国、柬埔寨、新加坡、日本等10余个国家、国际组织和国内石窟寺保护专家学者参加论坛。 2025石窟寺保护国际论坛海报。 国家文物局供图 开幕式上，敦煌研究院名誉院长樊锦诗视频致辞，联合国教科文组织驻北京代表处、国际古迹遗址理事会致以祝贺，河南省人民政府副省长宋争辉、洛阳市人民政府市长致欢迎辞，国家文物局副局长解冰作主旨报告，六位国内外专家学者作特邀报告。 与会专家表示，“十四五”期间，石窟寺保护在体制机制、系统保护、科技攻坚、人才培养、价值阐释与交流合作等方面取得重要进展。立足新起点，要坚持保护第一、最小干预和合理利用原则，总结保护管理经验，深化价值研究阐释，深层次推动石窟寺保护协同合作，突出制度供给，充实保护力量，实现科学、长效、精准保护。要秉持和合共生的理念，谋划推进石窟寺领域国际交流合作，推动实现文化遗产保护“共护、共享、共赢”。 论坛期间，与会国内外专家和青年学者将聚焦石窟寺保护、传承与价值传播，围绕“石窟寺保护理念与实践创新”“石窟寺考古研究与价值深度阐释”“石窟寺保护管理体系构建与可持续发展路径”等议题，分享石窟寺保护前沿实践与理论成果。论坛的举办，将进一步搭建起跨国界、跨领域、跨学科的学术平台，凝聚国际国内力量，共同探索石窟寺保护科学理念和方法路径。