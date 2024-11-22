了不起的河洛文化丨五都荟洛 旷世盛景

在河洛大地的历史深处，一条洛水串起五颗华夏文明的星辰。

二里头夏都遗址博物馆。曾宪平 摄

夏代乳钉纹铜爵。本报记者 王铮 摄

二里头遗址俯视图。周鼎凯 摄

偃师商城遗址公园。李智 摄

偃师博物馆。受访者供图

郭虚己墓志。受访者供图

东周王城遗址现景。李卫超 摄

周王城天子驾六博物馆车马坑。本报记者 王铮 摄

周王城天子驾六博物馆外景。刘冰 摄

汉魏洛阳故城遗址。张水利 摄

游客在汉魏洛阳故城遗址博物馆汉代陶百花灯前驻足观赏。本报记者 王铮 摄

汉魏洛阳故城遗址博物馆。王宏欣 摄

隋唐洛阳城应天门遗址博物馆。倪睿 摄

隋唐洛阳城应天门一门三道遗址。受访者供图

隋唐洛阳城定鼎门及天街遗址保护展示工程。张怡熙 摄

□本报记者 陈学桦 肖遥 王雪娜

自东向西30余公里的狭长走廊间，偃师商城、夏都二里头、汉魏洛阳城、隋唐洛阳城、东周王城次第铺展，形成举世罕见的五都荟洛奇观。

这不是地理的偶然，而是中华文明连续性、创新性、统一性、包容性、和平性的见证——30余公里长廊，实为五千年文明基因的时空浓缩。

“昔三代之居，皆在河洛之间。”——《史记·封禅书》

二里头：王权初曙的文明奠基

3800年前，中国最早的广域王权国家在此诞生。

二里头遗址以“五个最早”震惊世界：中国最早的王都如棋盘般规整，最早的城市主干道网呈多网格式格局，最早的青铜礼器群闪烁王权威仪，最早的官营作坊区见证国家手工业垄断，最早的宫殿建筑群奠定前朝后寝制度，实证了从满天星斗的邦国时代到月明星稀的王国时代的伟大跨越。

二里头夏都遗址博物馆内，乳钉纹铜爵静立如仪，流尾舒展如飞鸟凌空，三足纤巧若承露仙芝，承载着礼乐文明的初啼。华夏第一爵的青铜之光穿透三千多年时光，映照着器以藏礼的文明法则。

“天命玄鸟，降而生商。”——《诗经·商颂》

偃师商城：王朝鼎革的都城范本

距二里头6公里处，三重城垣（宫城、小城、大城）勾勒出商王朝的森严轮廓。

偃师商城作为商汤灭夏后营建的第一座都城，其宫城轴线、前朝后寝布局，开创了“筑城以卫君，造郭以守民”的都城范式。青铜器铭文与甲骨占卜，宣告着神权政治时代的降临。

在偃师博物馆，当夏爵与商爵隔空相望，器物纹饰的延续性与礼器组合的变革性，恰如孔子所言“殷因于夏礼，所损益可知也”的注脚。这座被考古学家王巍称为夏商界标的城址，实证了王朝更替不是文明的断裂，而是礼制薪火的创造性转化。

“郁郁乎文哉！吾从周。”——《论语·八佾》

东周王城：礼乐文明的黄昏绝唱

公元前770年，周平王东迁洛邑，在此开启中国历史上最长的王朝周期。尽管“礼乐征伐自诸侯出”，王城仍是天下共主的精神图腾。

考古揭示的12米高夯土城墙与5米深护城壕，是周人以德配天的物理屏障；而“天子驾六”车马坑的惊世现身，更印证《逸礼》“天子驾六”的礼制铁律。

在周王城天子驾六博物馆，六马并驾的车乘如定海神针立于仪仗核心。26辆车、70匹马、7只瑞犬构成的宏大队列，是周礼“以礼序天地”的立体教科书。

孔子痛心“觚不觚”，“天子驾六”车马坑却以凝固的威仪证明：即便是在王权式微的年代，礼制文明仍如基因般深植华夏血脉。史学家钱穆曾说“中国文化的核心在周不在商”，王城遗址正是周礼最后的物质载体。

“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”——司马光《过故洛阳城》

汉魏洛阳城：天下之中的文明熔炉

汉魏洛阳城以100平方公里的恢宏体量成为当时世界最大都市，北魏孝文帝在此推行汉化改革，太极殿前鲜卑语与洛阳正音交响，胡服骑射与宽袍大袖并存。

汉魏洛阳故城遗址博物馆内，北朝石刻子母阙围屏石棺床堪称民族融合的石头史诗：石屏上郭巨埋儿的汉家孝道，与棺床畏兽纹的草原雄风共冶一炉；出行仪仗中的胡人俑与汉吏俑并肩而立，见证着中华文化多元融合。

史载北魏迁洛后“诏断北语，一从正音”，这座城实为游牧文明与农耕文明熔铸新生的历史坩埚。

“每岁正月，万国来朝。”——《隋书·音乐志》

隋唐洛阳城：盛世文明的巅峰坐标

隋炀帝以洛水为天河，将天人合一理念铸入都城肌理。

定鼎门遗址博物馆门前广场，地面上的骆驼蹄印与波斯银币、拜占庭金币共同讲述丝绸之路“云集胡商十万众”的盛况。

当李白醉吟“白玉谁家郎，回车渡天津”时，他脚下的天街，是贯通隋唐洛阳城外郭城、皇城和宫城的南北向主干道。

隋唐洛阳城将汉魏都城的建中立极升华至极致，103坊如棋盘布列，含嘉仓可储粮亿斤。日本遣唐使记录：“洛都制度，凡诸国皆以为式”，平城京、平安京的坊市格局皆脱胎于此。

五都荟洛：中华文明的韧性密码

洛河两岸，五都荟洛的地理奇观，恰是中华文明旧邦新命的印证：

——连续性：从二里头的青铜爵到周王城玉戈，到汉魏石阙，再到隋唐的应天门“一门三道”，礼制基因一脉相承；

——创新性：由三重城垣到中轴布局，再到隋唐里坊制，都城制度迭代升级；

——统一性：自天下之中到天可汗制，大国治理日益成熟；

——包容性：从二里头龙图腾到汉魏胡汉交融，再到隋唐石窟艺术，是文化兼收并蓄的缩影；

——和平性：从偃师商城无杀殉坑，到丝绸之路的友好往来，再到隋唐市署掌百族交易，体现了文明的进阶，彰显着以和为贵的东方智慧。

当游客在应天门沉浸式剧场对话武则天，当学童在应天门剧场扮演丝路商贾，五都荟洛正焕发新的光彩。这30余公里的长廊不仅是地理的空间，更是丈量中华文明韧性的标尺——它宣告着：伟大文明从不断流，而是在历史河床中不断拓宽航道。

站在定鼎门城垣西望，落日熔金中似见历史长卷次第展开——夏爵的青铜之光、商城的夯土基址、周王的六马华盖、汉魏的石刻胡风、隋唐的驼印深深。当洛水汤汤奔向黄河，不仅是地理的合流，更是五千年文明血脉的澎湃回响。