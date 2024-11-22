37℃以上！洛阳市气象台发布高温橙色预警

洛阳市气象台2025年8月20日8时48分继续发布高温橙色预警信号：预计未来24小时老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区最高气温将升至37℃以上，请注意防范。
防御指南：
1.政府及相关部门应按照职责落实防暑降温保障措施。
2.尽量避免在高温时段进行户外活动，高温条件下作业的人员应当缩短连续工作时间。
3.有关部门应对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施。
4.有关部门和单位应当注意防范因用电量过高，以及电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。⑥
