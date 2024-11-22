龙门石窟研究院研究馆员马朝龙：预防性保护是文物保护的重要内容

“这是我第三次参加石窟寺保护国际论坛，每次都有新收获！”昨日，在2025石窟寺保护国际论坛现场，龙门石窟研究院研究馆员马朝龙接受媒体采访时说。
马朝龙说，石窟寺保护国际论坛是一个难得的学术交流“补习班”，自2023年首届石窟寺保护国际论坛起，他已连续参加三届，每一次都能学到不少新理念、新技术、新方法。作为石窟寺的“守护者”，必须时刻保持对业内前沿保护手段的敏感度，实时掌握不断更新中的石窟寺保护“黑科技”。
“石头‘生病’，文物也会受到影响。决不能放过每一处渗漏、每一块霉斑。”马朝龙说，眼下，石窟寺的保护工作已由抢救性保护逐步向预防性保护、研究性保护转型，我们要认识到预防性保护在文物保护工作中的重要性，把从论坛中汲取到的“新营养”第一时间学习、掌握并运用到日常工作中，持续做好本职工作，为千年瑰宝芳华永驻贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇）
