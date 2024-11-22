清华大学美术学院副院长、教授董书兵：龙门石窟是中外文化交融的璀璨结晶

“龙门石窟是中外文化交融的璀璨结晶。”昨日，在2025石窟寺保护国际论坛期间，清华大学美术学院副院长、教授董书兵接受媒体采访时表示。

董书兵指出，龙门佛教造像艺术源远流长，远承印度石窟艺术精髓，近继云冈石窟风格，并深度融合魏晋时期洛阳地区及南朝的汉族历史文化底蕴，集犍陀罗、西域、河西、平城等多地石窟艺术之大成。从北魏时期宾阳洞中“秀骨清像”“褒衣博带”的中原风韵，到唐代受社会审美风尚影响而形成的面相圆润、体态丰腴、典雅端丽的“大唐风范”，龙门石窟佛教造像达到了形神兼备的艺术巅峰。

“除中国化、世俗化特征外，龙门石窟还存有北魏至唐时期由外国、外族人士所造的佛像。同时，石窟雕刻中也出现了大量受西方文化影响的装饰纹样，或经由文化融合再创造的新型图案。”董书兵说，龙门石窟在融汇中外文明基因、贯通南北文化元素的基础上，成功创造出契合华夏民族形貌特征与审美理想的佛教造像体系，不仅是中外文明交流互鉴的生动见证，也是丝绸之路文化交融的硕果。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）