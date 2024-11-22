日本大阪大学教授谷本亲伯：中国石窟寺保护工作位居世界前列

昨日，日本大阪大学教授谷本亲伯应邀出席2025石窟寺保护国际论坛，他在接受媒体采访时表示，中国石窟寺保护工作位居世界前列。

因为工作关系，自1994年以来，谷本亲伯两次到访洛阳，均参观了龙门石窟。他欣喜地看到，近年来，洛阳坚持“保护第一、传承优先”理念，推动文物保护利用从“抢救修复”向“预防性保护+活态传承”跨越，探索出一条科技赋能、古今交融的文明守护与传承之路。

“这符合文化遗产保护中的最高原则——‘保持原样’，也是我多年来坚持的最好解决方案。”谷本亲伯说。

谷本亲伯之前从事隧道建设工作，常年与岩石打交道。在他看来，石头是有生命的，每时每刻都在“呼吸”。与日本相比，龙门石灰岩的岩石特征相当稳定，这为保护石窟寺创造了利好条件。

“中国石窟寺保护工作位居世界前列。中国政府无论在资金、人才还是技术领域，均给予高度重视和大力支持。与中国相比，日本的石窟寺保护工作差距明显。”谷本亲伯表示，期待广泛开展国际交流，共同培养优秀的专业人才，投身文化遗产保护工作，一起守护好人类文明瑰宝。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）