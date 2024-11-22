昨日，2025石窟寺保护国际论坛举行首场专题报告，来自中国、新加坡、英国、日本等国家的专家学者围绕“石窟寺保护理念与实践”主题，分享研究成果与实践经验，通过多学科对话、技术交流与全球视野碰撞，为石窟寺保护积极贡献智慧和力量。

龙门山色(资料图片)

昨日，2025石窟寺保护国际论坛举行首场专题报告，来自中国、新加坡、英国、日本等国家的专家学者围绕“石窟寺保护理念与实践”主题，分享研究成果与实践经验，通过多学科对话、技术交流与全球视野碰撞，为石窟寺保护积极贡献智慧和力量。

汇多元智慧克千年痼疾

我国石窟寺遗存丰富，集雕塑、建筑、壁画等艺术于一体，是中华文化遗产的重要组成部分。然而，这些石窟寺分布广泛，所处地理环境不同，致使它们面临复杂多样的保护风险。实施有效的“抢救性保护”，是石窟寺保护工作面临的共同课题。

“石窟寺是人类文化遗产的重要载体，而水害是威胁其安全的关键因素之一。”大足石刻研究院院长、研究馆员蒋思维指出，以大足石刻为例，其作为南方潮湿环境砂岩石窟的典型代表，长期受到包括裂隙渗水、雨水、雾水、凝结水、毛细水等多种水害侵蚀，严重威胁文物的安全与长久保存。他指出，仅靠单一方法或措施难以彻底防治，必须构建系统性、多学科协同的综合治理模式。

专题报告上，多位专家聚焦水害治理的实践路径，强调“精准勘察+科学施策+动态监测”的协同体系。敦煌研究院党委副书记、研究馆员郭青林以“甘肃典型石窟渗水机制及防治研究”为题，分享了针对甘肃石窟干旱、湿润、潮湿三类环境差异的水害防治经验。他特别指出，水害防治需要长期稳定的团队不懈研究、持续攻关。就现阶段而言，物理防护仍是应对石窟水害重要且有效的策略选择。

化被动“抢救”为主动“预防”

石窟寺承载着人类复杂的历史、精湛的工艺以及人与环境的深刻联系，是人类的文明瑰宝。如何保护传承这些文化遗产，与会专家学者畅所欲言。

龙门石窟研究院研究馆员马朝龙以“预防性保护理念下的龙门石窟保护实践”为题，介绍了相关经验。他介绍，龙门石窟的各种病害经历了从最初的抢救性保护为主，到抢救性与预防性保护并重的转型，通过环境治理、山体绿化、建设监测预警体系、开展日常维护等措施，为石窟安全提供了多重保障，取得良好效果。未来，龙门石窟将引入人工智能、大数据等前沿科技，提升监测分析的效率与精准度，持续完善预防性保护体系，实现从被动应对到主动预防的再升级。

重庆市文物考古研究院考古研究所副所长牛英彬建议，推动石窟寺的全要素保护，需要把石窟寺文物本体和文物环境各要素统一纳入考量，以全面的考古、调查、勘探为基础，完善规划，统筹兼顾考古研究、文物保护以及展示利用的多重需要。

借科技力量赋石窟“新生”

“科技赋能，守护文化遗产”是当下的热门话题，也精准概括了当代文化遗产保护工作的核心方向。如何利用前沿科技，为历史遗存持续注入活力？参加专题报告的专家们公布部分最新研究成果。

来自英国国家罗斯福实验室的李培勋教授介绍了“中子技术赋能文化遗产研究新举措”。利用现已问世的“中子成像技术”，科研人员能在丝毫不损坏文物的情况下，详细扫描探测文物的内部结构，开展分析，为文物出具“诊断证明”，帮助研究团队进行文物的保护修复。

通过对AI技术的长期实践探索，上海大学文化遗产与信息管理学院院长、研究馆员黄继忠认为，围绕石窟寺保护相关的文物数字化、文物识别管理、文物虚拟修复和展示，以及文物的监测和检测等领域，AI技术大有可为。通过机器学习，人工智能系统能自主分析环境参数，无损检测数据状态，实时掌握文物状态，最终实现病态早期预警，为文物保护提供全新的路径。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 孟山）